Коронавирусные выплаты медикам: какие будут выплаты в 2021 году

На первые выплаты за коронавирус правительство выделило около 10 млрд руб. Вскоре после анонсирования компенсации врачам начали поступать жалобы.

Доплата медикам за коронавирус в 2021 году никуда не исчезнет

Из-за пандемии Covid-19 правительство России ввело дополнительные выплаты медикам, контактировавшим с больными новым патогеном. Начало действий программы было связано со скандалом, вызванным попытками администраций разных областей РФ скорректировать начисления. Впоследствии правительство также приняло решение об уточнении размера выплаты за коронавирус с учетом риска для медицинских работников.

Вспышка SARS-CoV-2 резко увеличила нагрузку на систему здравоохранения. Многим медикам в России и других странах пришлось переключиться на лечение коронавирусных пациентов. Врачи, продолжающие работу в штатном режиме, также рисковали столкнуться с больными Covid-19. За дополнительную нагрузку и угрозу здоровью правительство России несколько раз назначало дополнительные выплаты медикам. В зависимости от должности, они изначально могли получить до 80 000 рублей. Назначение доплат во многих областях не обошлось без споров и скандалов.

Коронавирусные выплаты медикам в 2020 году

Впервые о финансовой поддержке врачей и других медработников власти заговорили весной. О том, что будут введены дополнительные федеральные выплаты за коронавирус, Владимир Путин объявил 8 апреля 2020 года.

Размер компенсации зависел от профессии:

врачи – 80 000 рублей;

доктора «Скорой помощи» и средний медицинский персонал – 50 000 рублей;

работники младших категорий – 25 000 рублей.

На первые выплаты за коронавирус правительство выделило около 10 млрд руб. Вскоре после анонсирования компенсации врачам начали поступать жалобы. Медработники сообщали, что не получили обещанные средства, или руководство пересчитывало полагающиеся суммы дотаций, исходя из времени контакта с больными Covid-19. В мае 2020 года с соответствующей претензией в городскую администрацию обратились сотрудники петербургской стоматологической больницы №38. Медицинский персонал обязали брать анализы у потенциальных пациентов с Covid-19. Но выплаты за коронавирус врачи и другие работники не получили. Руководство клиники попыталось надавить на инициатора обращения, Екатерину Загородних. Подобные споры возникали во многих областях. Путин потребовал от региональных властей осуществить выплаты за коронавирус медицинским работникам в соответствии с первоначальным указом. То есть, перечислить фиксированные суммы представителям соответствующих профессий. Впоследствии премьер-министр России, Михаил Мишустин, подтвердил заявление президента.

Фиксированные дотации начислялись в апреле-августе. Новые стимулирующие выплаты за коронавирус появились 4 сентября 2020 года. Соответствующий указ, ссылающийся на распоряжения правительства России №1312 и №2199 от 29 августа 2020-го, подписал Мишустин. Доплата за борьбу с коронавирусом полагается работникам структур, подчиняющихся:

Минздраву;

ФСИН;

Минэкономразвития;

Росгвардии;

ФСБ и ряду других государственных ведомств.

На новые доплаты правительство поручило направить около 5 млрд рублей из резервного фонда. Итоговая сумма поддержки врачей и другого медицинского персонала зависит от должности. Время, проведенное с коронавирусными пациентами, вновь не упоминается. Программа распространяется на социальных работников и других людей, способных, по долгу службы, контактировать с больными Covid-19.

Система начисления доплат за борьбу с коронавирусом изменилась в октябре 2020 года. Компенсации медработникам уже учитывали время, проведенное с больными Covid-19. Постановление правительства России №1762 от 30 числа уточнило, как медицинский персонал будет получать деньги. При расчетах учитывается количество смен, когда велась работа с коронавирусными пациентами.

Продление финансовой поддержки врачей на 2021-й

Постановление №1762 увеличивает срок действия программы поддержки врачей. Согласно ему, сохраняется доплата медикам в 2021 году. Средства будут поступать до декабря. Чиновники подчеркивают, что механизмы финансовой помощи врачам и другим борцам с коронавирусом в России могут меняться в течение года. Как будут работать программы зависит от результатов первых месяцев. Возможно, изменения внесут уже с января. На 26 декабря 2020-го в России выявлено 3 021 964 случая Covid-19.

С началом массовой вакцинации, которую Путин поручил развернуть как можно скорее, статистика может улучшиться. Есть вероятность, что продлять поддержку социальных и медицинских работников во многих областях с середины 2021-го не придется. но давать прогнозы еще рано.

Пока в России действуют условия из распоряжения, вступившего в силу с 1 ноября 2020-го. Оплата сотрудникам, вынужденным работать с больными Covid-19, производится за смены. Сколько получит человек, зависит от должности:

врач – 3 880 руб.;

средний медицинский персонал – 2 430 руб.;

младшие медработники – 1 215 руб.

Аналогичная оплата полагается патологоанатомам соответствующих категорий. Отдельные тарифы действуют для поликлиник. Врачам, ведущим прием, больных Covid-19, полагается 2 430 руб. за смену. Средний и младший медперсонал из этой области получат 1 215 руб. и 600 руб. соответственно.

По мнению экспертов, поправки ударят по некоторым категориям сотрудников. В группе повышенного риска – врачи и другие работники Скорой помощи. Для них установлены такие же ставки, как у сотрудников поликлиник. Учитывая особенности работы, в табеля за январь или другой месяц могут не попасть коронавирусные пациенты за конец предыдущего расчетного периода. Некоторая компенсация всех медработников ожидает в новогодний сезон.

Удвоение выплат от Владимира Путина

За работу в период праздников полагается повышенная ставка. Но оплата в двойном размере медицинским работникам за коронавирусных больных в правительственных распоряжениях предусмотрена не была. В декабре Путин исправил недочет. До конца 2020-го на эти цели из бюджета России будет перечислено около 10 млрд руб. Удвоенные выплаты в январе 2021 года, очевидно, также сохранятся. Увеличение финансовой помощи врачам в России распространяется на новогодние праздники. В этот период, несмотря на карантин, ужесточенный большинством областей, медиков ожидает повышенная нагрузка.

Всего на коронавирусные выплаты за декабрь 2020-го – февраль 2021-го из бюджета выделено 52,3 млрд руб.

Коронавирусная поддержка медиков в Москве

Области и другие субъекты РФ самостоятельно принимают решения о дополнительных мерах помощи борцам с Covid-19. В Москве введены региональные выплаты медработникам:

врачи – 70 000 руб.;

средняя категория – 50 000 руб.;

младшая категория – 30 000 руб.

Сергей Собянин, столичный мэр, подписал соответствующее распоряжение №517-ПП 7 мая 2020-го.

Источник: Пронедра