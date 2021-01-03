Подорожание: цены на продукты и коммуналку вырастут в 2021 году

Эксперты полагают, что подорожание ЖКХ останется в рамках инфляции. Вероятно, в 2021 году потребительские цены в целом поднимутся на 4-4,5%.

Правительство не считает карантин оправданием для роста цен

В конце года правительство занималось снижением цен на базовые продукты питания. А перед этим Федеральная антимонопольная служба объясняла, какими могут быть предельные тарифы жилищно-коммунального хозяйства. Сколько будут стоить в наступившем году наиболее востребованные товары и услуги — в материале РИА Новости.

"Пандемия здесь ни при чем"

В середине декабря Владимир Путин потребовал остановить подорожание продуктов, осудив попытку подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства отметил, что карантин не может служить оправданием. "Пандемия здесь ни при чем", — подчеркнул он.

Речь шла о подсолнечном масле, сахаре, макаронах и других самых простых товарах. Впрочем, некоторые продукты подешевели. Например, пшено — на 9,7 процента, белокочанная капуста — на 4,3.

Правительство отреагировало на поручение президента. С 1 января заморозили цены на сахар и растительное масло, как оптовые, так и розничные. На этом уровне они останутся в течение трех месяцев — до 1 апреля.

Чтобы не дорожали хлеб с мукой, решили ввести квоты на экспорт зерновых и таможенные пошлины — с 15 февраля по 30 июня. Кроме того, с 30 процентов до десяти снизят допустимый уровень повышения стоимости социально значимых продуктов.

"Это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен", — объяснил премьер-министр Михаил Мишустин. Но вместе с тем он призвал не впадать в "регуляторный раж". Нельзя допустить, чтобы административный контроль привел к снижению производства или долгосрочных инвестиций.

Главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Марк Гойхман не ожидает резкого подорожания продовольствия в наступившем году, в отличие от прошлого. "Тогда были взлет мировых цен, падение рубля. По мере ослабления пандемии эти кризисные явления утратят значимость. Соответственно, стоимость продуктов повысится в пределах инфляции — четырех-пяти процентов", — говорит он.

Бытовая техника и электроника в 2020-м тоже дорожала — из-за резкого ослабления рубля, как и в 2014-м.

"Кроме того, есть сезонные факторы, — добавляет Евгений Лашков, генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ". — В частности, в декабре повышенный спрос традиционно поднимает цены на пять-пятнадцать процентов. Если посмотреть на графики популярных торговых площадок и маркетплейсов, видно, что конец года — это всегда рост, а потом в январе-феврале — снижение".

По его словам, значительных изменений из-за курса валют или налоговой и таможенной политики не предвидится. Следовательно, цены на бытовую технику и электронику в наступившем году должны остаться на прежнем уровне с небольшой поправкой на инфляцию.

И на рост коммуналки найдется управа

Между тем тарифы ЖКХ вырастут. Произойдет это в июле, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. Для каждого региона правительство определит свой порог. Например, в Якутии — шесть процентов, Новгородской области — 6,4, Мурманской — 3,2, Магаданской — 3,8, Пензенской — 3,4, Чеченской Республике — 6,5.

Это коснется газа, отопления, электричества, горячей и холодной воды, водоотведения и вывоза мусора. В среднем по России — подорожание на четыре процента.

По закону повышение тарифов не может превышать инфляцию, если это не согласовано с ФАС. По прогнозу Минэкономразвития, в 2020-м инфляция составит 4,8 процента.

Впрочем, аналитики предупреждают, что ресурсоснабжающие компании будут добиваться большего, чтобы покрыть убытки минувшего года. Дело в том, что в апреле ввели мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Также запретили отключать потребителей за долги. Льготный режим для жильцов и управляющих компаний завершился 1 января. Однако не исключено, что правительство его пролонгирует. Это явно не порадует энергетиков. Они указывают, что задолженность продолжает расти. На первое октября было уже 176 миллиардов рублей — за отопление. Не лучше дела и с платежами за электроэнергию: общий долг населения — 104,8 миллиарда рублей, организаций ЖКХ — 60,7 миллиарда.

Сбытовые и генерирующие компании просят не продлевать мораторий, предлагая вместо этого адресную помощь. Например, для людей старше 65 лет и заразившихся COVID-19.

"Поставщики услуг утверждают, что цены едва ли не ниже себестоимости, говорят о нехватке ресурсов для капитальных расходов на поддержание изношенных сетей. Это не лишено оснований. Но покрытие любых монопольных затрат не способствует их снижению, уменьшению необоснованных расходов. Тарифы — социально важная часть экономики. Их резкое увеличение приведет не только к уменьшению реальных доходов потребителей, но и к росту неплатежей", — отмечает Марк Гойхман.

Поэтому существенно поднять тарифы вряд ли получится. В арсенале госорганов разных уровней есть инструменты ограничения аппетитов ресурсоснабжающих компаний.

Эксперты полагают, что подорожание ЖКХ останется в рамках инфляции. Вероятно, в 2021 году потребительские цены в целом поднимутся на 4-4,5 процента, что немного больше целевого уровня ЦБ, за которым регулятор очень рьяно следит.

Еще осенью ФАС разъясняла, насколько могут повыситься тарифы компаний сектора ЖКХ в ближайшие несколько лет. Предельный рост цен на коммунальные услуги должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024-го — это около четырех процентов в год.