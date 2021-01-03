Подробности крупного пожара на турбазе "Бердская заимка": огонь тушили почти 4 часа в Бердске

Огонь полностью уничтожил дом с мансардным этажом. Воду пожарные подвозили от гидранта, расположенного на расстоянии 1 км.

Дом на турбазе "Бердская заимка" сгорел, несмотря на старания 14 пожарных

На территории турбазы "Бердская заимка" сгорел один из домиков в Бердске 2 января вечером, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". База находится справа при въезде на мост через Бердь со стороны Новосибирска на берегу Бердского залива.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 2 января в 18:32 пожар произошел в частном доме на ул. 2-й Линейной в Бердске.

В результате пожара полностью сгорела крыша дома, огнем были повреждены мансардный этаж и стены дома на 1-м этаже. Тушение осуществлялось подвозом воды от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 км.

В 22:16 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели Бердского отдела надзорной деятельности. О погибших и пострадавших не сообщается.

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