Почему мусульмане отказываются праздновать Новый Год

Для последователя ислама находится под запретом поклонение кому-угодно, помимо Аллаха. Встреча Деда Мороза может считаться нарушением такого правила. Не правильным может быть и затрата больших денег на подготовку к этому празднику.

Есть несколько причин почему мусульмане не празднуют новый год

В Новый год людям интересно, почему мусульмане его не празднуют. Новый год при этом, не связан ни с одной существующей религией. В России этот день появился при правлении Петра Первого. При этом, есть страны в мире, где 1 января праздником не считают и торжеств не проводят.

Есть ряд причин отсутствия у мусульман Нового года

Для последователя ислама находится под запретом поклонение кому-угодно, помимо Аллаха. Встреча Деда Мороза может считаться нарушением такого правила. Не правильным может быть и затрата больших денег на подготовку к этому празднику.

Спиртное имеет стойкую ассоциацию с Новым годом, а мусульманам алкоголь запрещен. В ряде мусульманских стран даже есть наказание для людей, отмечающих Новый год. Возможно даже тюремное заключение. Подобные меры объясняются тем, что в Коране Новый Год не описывается, из-за чего его праздновать не нужно. При этом, отсутствует и прямой запрет. В итоге мусульмане могут посещать отмечание Нового года с коллегами или близкими людьми. Важным являются, чтобы на торжестве не потреблялся алкоголь и все проходило спокойно, и прилично.

Есть также мнение, что Новый год имеет связь с иными религиями, что находится под запретом для последователей ислама. При этом, в России этот праздник является полностью народным. В 21 веке у мусульман складывается более нейтральное отношение к Новому Году. При этом, ряд мусульманских течений чрезвычайно категорически протестуют против Нового года.

Новый Год в мире не празднуют не только мусульмане

В Саудовской Аравии особая религиозная полиция следит, чтобы в стране не нарушался запрет на отмечание Нового года. Сугубо мусульманский Новый год отмечается 21 марта. Последователи ислама свое летоисчисление ведут от 622 года. Нет Нового года и в иудейском Израиле. Там люди идут на работу 1 января. Отмечают иудейский Новый год ежегодно осенью. Называется он Рош Ха-Шана. При этом, выходцы из СНГ в Израиле стараются отмечать всем привычный Новый год. Люди на работах берут отгулы и празднуют с друзьями.

Не празднуют Новый Год и в шиитском Иране. У них свой календарь. Иран живет сейчас в 1395 году. Иранской Новый год, подобно Аравии, отмечают в марте. В Индии живет много народностей и культур. Каждый для себя может выбрать праздник. Работники могут для себя брать отгулы. Все, кто хочет отметить Новый Год, это делают 1 января.

Почти не отмечают Новый год в Китае. Там этот праздник называют Юань-дань. Только в больших городах в магазинах или ТЦ могут ставить елки и фигурки Санта-Клаусов.

Источник: Командир.ру