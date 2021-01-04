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Общество / Стиль жизни

5 признаков счастливых и гармоничных отношений

23:20 04.01.2021 Фото: pixnio.com
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Анализ охватил 11196 пар и более 2000 различных индикаторов — от субъективного отношения, типа личности к объективным факторам, в частности, возрасту, доходу, образованию и полу.

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Когда речь идет о счастье в любви, субъективный взгляд на собственные отношения играет определяющую роль, выяснили ученые
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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5 признаков счастливых и гармоничных отношенийАгата Муцениеце высказалась об измене Павла ПрилучногоЕщё 299 новостей

Когда речь идет о счастье в любви, субъективный взгляд на собственные отношения играет определяющую роль, выяснили ученые.

Особенно важны для этого пять субъективных оценочных признаков. Зато объективные факторы — в частности возраст и уровень дохода — не имеют важного значения. Об этом свидетельствует масштабное исследование.
В поисках секрета счастливых отношений

Почему одни отношения крепче и счастливее, чем другие? Этим вопросом люди задаются не одно столетие. Но до сих пор мы лишь отчасти знаем, что делает отношения счастливыми.

Наука о взаимоотношениях — междисциплинарная область, охватывающая психологию, социологию, экономику, семейные исследования и общение — определила сотни переменных, которые влияют на качество романтической связи.

Например, известно, что счастливые пары ссорятся иначе и даже интонация разговора может спрогнозировать, имеют ли их отношения будущее.

Сегодня в своей работе специалисты по взаимоотношениям использует обширный набор пересекающихся индивидуальных различий и конструктов. Эти конструкции предсказывают поведение партнеров, как пары взаимодействуют друг с другом. Что, в свою очередь, влияет на качество их отношений и множество последующих результатов.

В поиске надежных показателей счастливых отношений, ученые во главе с Самантой Джоэл (Samantha Joel) из Западного университета Лондона свели в единую базу данные 43-х исследований партнерства и проанализировали их с помощью самообучающегося искусственного интеллекта.

Анализ охватил 11196 пар и более 2000 различных индикаторов — от субъективного отношения, типа личности к объективным факторам, в частности, возрасту, доходу, образованию и полу.

«Некоторые из этих переменных описывают личность, зато другие отражают восприятие и опыт отношений — например, конфликтов, сексуального удовлетворения, продолжительности любовной связи, — пояснили ученые. — Мы хотели знать, какие психологические параметры статистически надежно могут спрогнозировать качество и перспективу отношений».

Кроме того, все пары, участвовавшие в исследовании, по крайней мере дважды отвечали на различные вопросы — с промежутком от нескольких месяцев до нескольких лет.

Оказалось, что счастье в отношениях не очень зависит от того, подходят ли люди друг другу по возрасту, социальному статусу и интересам. Влияние этих объективных факторов является скорее второстепенным. Намного важнее то, как партнеры сами оценивают свои отношения.

Субъективное восприятие важнее объективных факторов

«Собственная оценка отношений — например, насколько я доволен и ответственно ли относится ко мне партнер, уважаю ли я его, а он — меня, — определяет здоровое и счастливое партнерство примерно на 45%», — сообщают Джоэл и ее коллеги.

Восприятие собственных черт или поведения отвечает за 21% качества отношений. Речь идет, в частности, об удовлетворенности жизнью в целом, а также о страхах и депрессии.

Пять признаков особенно важны

Особенно надежными показателями счастья в отношениях являются пять факторов.

Как сильно, по моему мнению, партнер заинтересован в отношениях и участвует ли в их построении: «Мой партнер желает, чтобы отношения длились вечно».
Второй фактор — это оценка партнера: «Я очень рад, что он/она есть в моей жизни».

Третий фактор — уровень сексуального удовлетворения.
Четвертый показатель счастливых отношений — ощущение, что партнер тоже чувствует себя счастливым рядом со мной.
Последний, пятый критерий — частота и виды конфликтов.

Для субъективного восприятия счастья в отношениях не важно, оценивает ли другой партнер отношения так же, как и первый, сообщают ученые.

Однако точный прогноз невозможен

Несмотря на все попытки найти однозначный критерий счастливого партнерства, результаты исследования могут разочаровать: Джоэл и ее команда не смогли обнаружить никаких гарантий того, что отношения будут продолжаться.

«Другими словами: на основании субъективных ощущений и объективных факторов невозможно выяснить, станут ли со временем отношения лучше или хуже», — констатируют ученые.

По их мнению, причины краха или успеха отношений проявляются только со временем. И зависят от многих случайных переменных. Это, например, внешние факторы, случайные события и жизненные кризисы, наступающие из-за того, что партнер и его/ее поведение меняются. Поэтому длительные и счастливые отношения нельзя спрогнозировать.

Так что, секрет счастья в любви и браке по-прежнему ускользает от нас.

Источник: psyfactor.org

любовь признаки семья счастливые отношения ученые Саманта Джоэл
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