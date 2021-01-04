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Путин приказал подготовить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам до 1 февраля 2021 Мишустину

17:19 04.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Ранее президент говорил, что этот вопрос нуждается в проработке. Об этом глава государства заявил на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

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Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года, сообщил в понедельник сайт Кремля.

В частности, правительству РФ поручено до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

В конце декабря Путин говорил, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. По словам лидера ФНПР, решение о ее приостановке в 2016 года было неправильным. Шмаков отметил, что данное решение привело к прекращению работы многими пенсионерами.

"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - ответил Путин. "Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией", - отметил президент.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции прямо говорят об обязательной ежегодной индексации пенсий в России, и поправка не делит пенсионеров на работающих и неработающих. Вместе с тем, с 2015 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

индексации пенсий пенсии пенсионер профсоюз Владимир Путин Михаил Шмаков ФНПР
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