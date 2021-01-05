Как мы выбираем себе партнера? Что играет важную роль

Согласно исследованиям, по запаху можно понять, какой партнер нам больше подходит

Согласно исследованиям, по запаху можно понять, какой партнер нам больше подходит. Как и почему запах влияет на выбор партнера?

Как в животном мире, так и среди людей запах играет важную роль при выборе партнера. Запах рассказывает, насколько потенциальный партнер для спаривания генетически подобен с нами.

Особенно это касается главного комплекса гистосовместимости (major histocompatibility complex, MHC) — группы генов иммунитета, которые важны для защиты от патогенов. Чем больше отличаются MHC-молекулы половых партнеров, тем лучше их потомство защищено от инфекций. Поэтому многие животные инстинктивно предпочитают партнера, MHC-гены которого больше всего отличаются от их собственных. Так животные заботятся о сильном иммунитете своих потомков.

Но какую роль играет запах MHC-комплекса для людей, до сих пор неясно. Некоторые исследования указывают на то, что люди также предпочитают партнеров, иммунная система которых сильно отличается от их собственной. Другие эксперименты не подтверждают этого эффекта или даже доказывают обратное.

В очередном масштабном исследовании на эту тему ученые во главе с Илоной Крой (Ilona Croy) из Университетской клиники Дрездена проанализировали генетические данные 3691 супружеской пары. Информация о генах их иммунной системы содержалась в базе немецких доноров спинного мозга.

Учитывая то, что гормональная контрацепция влияет на запах, ученые дополнительно опросили всех женщин, принимали ли они таблетки при знакомстве с партнером.

Ученые сформулировали гипотезу: если люди инстинктивно предпочитают партнеров с самым отличным «иммунным запахом», то супруги должны отличаться своими иммунными генами сильнее, чем случайные пары. Это должно четко прослеживаться, если женщина в момент знакомства с партнером не принимала гормональных контрацептивов.

Однако полученный результат не подтвердил гипотезу. По генетической вариативности MHC-генов женатые практически не отличались от случайно созданных пар. Напротив, генетически супруги были даже более подобны, чем случайная пара — хоть и не существенно. Воздействия таблеток также не обнаружили. По мнению Крой и ее команды, это свидетельствует о том, что запах, определяемый комплексом MHC, играет меньшую роль в выборе партнера человеком, чем считалось ранее — по крайней мере, когда речь идет о долгосрочных отношениях.

«Выбор партнера у людей скорее зависит от культурных ожиданий, социально-экономического статуса, общих интересов и семейных договоренностей», — говорит Крой. Это могло бы объяснить, почему MHC-эффект среди женатых менее заметен, чем в исследованиях, когда участники должны только определять более и менее привлекательный запах.

Но даже если запах и иммунная система не имеют определяющего влияния на то, с кем мы вступаем в брак, они могут влиять на отношения в целом. Предыдущие исследования с участием 252 пар продемонстрировали: те, кто имел более подобные гены иммунитета, считали запах своих партнеров менее привлекательным и сексуально были менее удовлетворены.

Как неоптимальный с генетической точки зрения выбор партнера влияет на здоровье потомства? Насколько вероятно, что ребенок такой пары получит сразу два одинаковых варианта генов иммунитета, и в результате этого будет наделен низким разнообразием MHC-молекул?

Это также выяснила Крой с коллегами. Результат: хоть иммунная система исследуемых супружеских пар была более подобной, чем ожидалось, ученые не заметили опасности. Вероятность передать ребенку одинаковые гены крайне незначительна.

«В генетически разнообразном Западном обществе, которое в течение поколений переживало множество миграционных процессов, MHC-гены настолько разнообразны, что возникает вопрос, релевантен ли вообще с биологической точки зрения выбор партнера на основе отличий MHC», — резюмируют ученые.

Источник: psyfactor.org