Изменения в детских выплатах с 1 января 2021 года. Кто получит 12 000 рублей через 5 дней?

С 1 января 2021 года правила оформления да и сами детские пособия изменились. Но не все. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, на что нужно обратить внимание в новом году родителям.

Пособия на детей положены не всем в России

С 1 января 2021 года правила оформления да и сами детские пособия изменились. Но не все. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, на что нужно обратить внимание в новом году родителям.



Выплата детям до 8 лет

Выплату в 5 000 рублей проанонсировал 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин во время прямого эфира. Указ об этом он подписал в тот же день. Пенсионный фонд автоматически перечислил подарок от Путина к Новому году. До 31 декабря 2020 большинство российских семей получили деньги от президента. Такая оперативность стала возможна благодаря летним выплатам в 10 000 рублей от президента. Родители, которые оформили выплату, получили деньги автоматом. При этом россияне, которые не обращались за ними в 2020 году, или если ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года, могут оформить заявление до 1 апреля 2021 года. Стоит отметить, что выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им других мер соцподдержки.

Пособие на детей от 3 до 7 лет

В марте 2020 года Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Семьи с детьми начали получать деньги с 1 июля. Новое пособите поучают только те семьи, в которых уровень доходов ниже прожиточного минимума.

Пособие можно оформить в личном кабинете портала Госуслуги, в МФЦ или в органах социальной защиты. Важный момент — пособие выплачивают детям до 8 лет включительно. При этом на каждого ребенка, если детей в этом возрасте трое, то деньги получат все трое малышей.

При этом выплата установлена на один год. Ее размер составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5500 рублей, а в Новосибирской области — 6 018 рублей. С 1 января 2021 года пособие увеличится вдвое. Об этом Путин заявил во время прямой линии 17 декабря. Но пока об этом соответствующего документа нет.



Выплата для первого и второго ребенка

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. До 2020 года пособие выплачивали детям до 1,5 лет, однако в 2020 году выплату назначили и на детей до 3 лет. Изменились и требования к уровню среднедушевого дохода: с 2020 года это 2 региональных прожиточных минимума для трудоспособного населения за 2-й квартал прошедшего года.

Размер пособия равен прожиточному минимуму для ребенка в конкретном регионе по состоянию на II квартал предыдущего года. То есть в 2021 году выплата будет равна детскому прожиточному минимуму за II квартал 2020 года. Важный момент - пособие назначают не на 3 года сразу, а только на один. Каждый год родитель должен подавать заявление на выплату. Если доходы позволяют, то пособие назначат.



Материнский капитал

В 2020 году материнский капитал очень сильно изменился. Теперь он положен при рождении первого ребенка, а на второго сумма увеличавается. Сертификат оформляется проактивно, то есть автоматически по факту возникновения права на маткапитал.

В 2021 году суммы маткапитала проиндексируют на размер прогнозируемой инфляции, которая должна составить 3,7%:

483 882 рубля — на первенца, если он появился в 2020 году или позже, либо на второго и последующих детей, родившихся или усыновлённых в 2007-2019 годах.

155 550 рублей — на второго ребенка, если был получен сертификат на первого.

639 432 рубля — на второго или следующего ребёнка, если он родился или его усыновили в 2020 году либо позднее, а предыдущие дети появились ранее 2007 года и маткапитал на них не полагался.



Пособие по беременности и родам

Право на оплачиваемый декретный отпуск есть у работающих, учащихся и служащих женщин, а также уволенных по причине ликвидации предприятия, если они зарегистрировались в течение года в Центре занятости.

С 1 января 2021 года сумма декретного пособия вырастет до уровня нового МРОТ - 12 792 рублей в месяц.

Пособие при нормальных родах при декретном отпуске в 140 дней составит 340 795 рулей. При осложненных родах, если на свет появился один ребенок, оплачиваемый больничный лист продлевают до 156 дней, а пособие при этом станет 379 743 рублей.

Если у женщины рождается двойня, тройня или большедетей, то больничный лист по беременности и родам будет длиться 194 дня и оплачиваться в размере 472 244,50 рубля.



Пособие на детей до 1,5 лет

С 1 января 2021 увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет — он будет равен 29 600, 48 рубля. Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми составит 6 752 рубля.

Ежемесячное пособие работающей маме выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия. Выплата рассчитывается на одного ребёнка, а если в семье двойня, то сумма увеличивается в два раза, до 80% от заработка. Обратиться за пособием можно не позднее полугода со дня достижения ребёнком возраста 1,5 лет.