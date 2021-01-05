Минздрав назвал истинное число умерших от коронавируса в 2020 году в Бердске. Даем статистику по всем больницам Новосибирской области

По всему региону летальность от COVID-19 среди бердчан находится на 4-м месте.

Названо истинное число умерших от коронавируса в Бердске

Сколько человек умерло от коронавируса в 2020 году, ответил "Курьер. Среда. Бердск" минздрав Новосибирской области. Так, на 29 декабря 2020 за весь период пандемии COVID-19 в Новосибирской области зарегистрировано всего 950 умерших с заключительным клиническим диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19». "Курьер. Среда. Бердск" показывает, сколько смертей зарегистрировано в каждой больнице Новосибирской области именно от коронавируса.

ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ» - 0 чел.;

ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» - 0 чел.;



ГБУЗ НСО «БЦГБ» - 26 чел.;

ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» - 54 чел.;ГБУЗ НСО «ДГКБ № 6» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГБ № 4» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ДГКБ № 1» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКИ № 13» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ДГКБ № 4 имени В.С. Гераськова» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» - 274 чел.;ГБУЗ НСО « ГКБ № 34» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГБ № 3» - 52 чел.;ГБУЗ НСО «ГВВ № 3» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» - 132 чел.;ГБУЗ НСО «ЦКБ» - 1 чел.;ГБУЗ НСО «ГИ № 17» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ККДП № 27» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКП № 21» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКП № 16» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГИ № 24» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГИ № 18» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКП № 7» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКП № 1» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКП № 2» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГДП № 2» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКИ №22» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГКП № 20» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «ГИ № 29» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» - 1 чел.;ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» - 10 чел.;ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» - 8 чел.;ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» - 2 чел.;ГБУЗ НСО «ИЦГБ» - 33 чел.;ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» - 19 чел.;ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» 0 чел.;ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» - 1 чел.;ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» - 10 чел.;ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» - 2 чел.;ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» - 7 чел.;ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» - 14 чел.;ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» - 14 чел.;ГБУЗ НСО Кыштовская ЦРБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» - 3 чел.;ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» - 4 чел.;ГБУЗ НСО «НКЦРБУ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» - 7 чел.;ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» - 1 чел.;ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия НСО» - 1 чел.;ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» - 16 чел.;ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» - О чел.;ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ» - 3 чел.;ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» -4 чел.;ГБУЗ НСО «Чистоозерная ЦРБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» - 2 чел.;ГБУЗ НСО «ОЦГБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «Линевская РБ» - 0 чел.;ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» - 11 чел.

Стоит отметить, что ФГБУЗ СОМЦ ФМБА, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Новосибирск», ФКУЗ «МСЧ МВД России по Новосибирской области» не являются медицинскими учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Новосибирской области.

- Поскольку в ходе стационарного лечения возможна смена клинического диагноза пациента по результатам дополнительных лабораторных исследований, предоставить информацию о количестве пациентов, госпитализированных с подозрением на СОУШ-19 и пациентов, госпитализированных с установленным диагнозом СОУТО-19, не представляется возможным, - ответил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

При этом в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, госпитализация пациентов не осуществляется.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", только за вчерашний день, 4 января, в Новосибирской области от коронавируса скончались еще девять пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 1000 человек. Кстати. как сообщала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская в конце октября, от коронавируса в Бердске скончались 9 человек. Еще 4 смерти находились на рассмотрении особой комиссии. Очевидно, и эти бердчане умерли от COVID-19. При этом за 8 месяцев в Бердске было зарегистрировано 9 смертей от коронавируса. За два последних месяца 2020-го смертность от нового вируса увеличилась на 17 человек.

По всей Новосибирской области Бердск находится на 4-м месте по смертности от коронавируса в 2020 году.