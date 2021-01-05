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Какие многоквартирные дома для капремонта в 2021-2022 годах выбрала власть Бердска. Список адресов

12:11 05.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Ремонту подлежат как фасады и крыши жилых зданий, так и коммуникации с учетом электрики. Вместо собственников домов адреса и виды работ определяет мэрия.

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Некоторые старые 2-этажки на "фергане" в Бердске проще снести, чем ремонтировать

В конце декабря 2020 года мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о капитальном ремонте многоквартирных домов в 2022 году. Согласно документу, капремонт проведут в тех бердских многоквартирниках, которые формируют ремонтный фонд на счете регионального оператора, но собственники которых не приняли решение о ремонте зданий и коммуникаций.

Напомним, что правительство Новосибирской области еще в 2014 году разработало региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории области, до 2038 года. В ней расписаны адреса с указанием конкретных работ по годам.

Но собственники некоторых многоквартирных домов не определились, поэтому власть сама вносит их в реестр на капремонт. Как правило, это старые двух- и пятиэтажки.

На 2022 год в список вошли следующие бердские дома:

ул. Ленина, 17 (ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения);

ул. Ленина, 19 (ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения);

ул. Красный Сокол, 18 (ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения);

ул. Красный Сокол, 20 (ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения);

ул. К. Маркса, 38 (ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения).

Примечательно, что некоторые из перечисленных домов начнут ремонтировать уже в 2021 году. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в список нынешнего года вошли, например, двухэтажки №17 и 19 на ул. Ленина. Но на 2021-й там запланированы другие работы. Таким образом, за пару лет старые дома в центре города должны серьезно обновиться.

Список адресов и виды ремонта на 2021 год:

ул. Ленина, д. 17 (ремонт горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения, ремонт крыши);

ул. Ленина, д. 19 (ремонт горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме);

ул. Ленина, 23 (ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения);

ул. Ленина, 27 (ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения);

ул. Красный Сокол, 20 (ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения).

Контроль за исполнением постановлений по капремонту домов возложен на вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

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