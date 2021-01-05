Для повышения пособия на детей с 3 до 7 лет Путин приказал выпустить закон 5 января 2021

Теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, заявил президент.

Путин потребовал повысить пособия на детей

На совещании по социальным вопросам, которое Владимир Путин провел 5 января с членами правительства, затронули вопросы детских пособий. В частности говорили о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает сайт Кремля.

Дословно

В. Путин: Кроме того, обращаю внимание, что с 1 января текущего года по-новому должна заработать наша мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трех до семи лет. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой) много раз эту тему обсуждали. А именно: если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход.

Прошу сейчас рассказать, как будет выстроен этот механизм пересчета выплат с учетом ситуации в конкретной семье и готовы ли все необходимые нормативные документы.