Для повышения пособия на детей с 3 до 7 лет Путин приказал выпустить закон 5 января 2021

На совещании по социальным вопросам, которое Владимир Путин провел 5 января с членами правительства, затронули вопросы детских пособий. В частности говорили о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает сайт Кремля.
Дословно
В. Путин: Кроме того, обращаю внимание, что с 1 января текущего года по-новому должна заработать наша мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трех до семи лет. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой) много раз эту тему обсуждали. А именно: если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход.
Прошу сейчас рассказать, как будет выстроен этот механизм пересчета выплат с учетом ситуации в конкретной семье и готовы ли все необходимые нормативные документы.
Детские до 18л, т с 3 до 7
Не чего