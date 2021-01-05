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Для повышения пособия на детей с 3 до 7 лет Путин приказал выпустить закон 5 января 2021

21:45 05.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, заявил президент.

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Путин потребовал повысить пособия на детей
Сюжет: Все пособия Путина
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Для повышения пособия на детей с 3 до 7 лет Путин приказал выпустить закон 5 января 2021Когда придет двойное пособие на детей от 3 до 7 лет в январе 2021, стало известно. Есть ли распоряжения Мишустина и Путина?Ещё 444 новостей

На совещании по социальным вопросам, которое Владимир Путин провел 5 января с членами правительства, затронули вопросы детских пособий. В частности говорили о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает сайт Кремля.

Дословно

В. Путин: Кроме того, обращаю внимание, что с 1 января текущего года по-новому должна заработать наша мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трех до семи лет. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой) много раз эту тему обсуждали. А именно: если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход.

Прошу сейчас рассказать, как будет выстроен этот механизм пересчета выплат с учетом ситуации в конкретной семье и готовы ли все необходимые нормативные документы.

выплаты на ребенка механизм от 3 до 7 лет пособия на детей Владимир Путин
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От редакции

Что вы получаете от государства?

Аноним, 05 января 2021 21:59
Спасибо за информацию!
Аноним, 05 января 2021 22:02
НВР:
Детские до 18л, т с 3 до 7
Аноним, 05 января 2021 22:13
НВР:
Не чего

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