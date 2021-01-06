Бросили Юго-Восточный микрорайон Бердска: Без маршруток и с одним автобусом остались жители частного сектора у аэродрома

Власть признает проблемы с транспортным сообщением отдаленного района. За маршрутку №510 отвечает региональный минтранс, на работу муниципального автобуса №2 заложили 4,6 млн рублей на 2021 год.

Маршрутка №510 курсирует от Агролеса до микрорайона Северного с начала 2017 года

Перед самым Новым годом бердский депутат Николай Сычев получил ответ (есть в распоряжении редакции) из мэрии о транспортном сообщении с микрорайоном Юго-Восточным, входящим в его округ.

- Получил от администрации неутешительный ответ по работе общественного транспорта. Мои избиратели таким ответом недовольны, но власть имеет свое мнение. Думаю, необходимо привлечь горожан к общественному обсуждению работы транспорта. На мой взгляд, ряд улиц Бердска перенасыщены маршрутками, то есть где густо, а где пусто, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович 6 января.

В конце 2020 года жители Юго-Восточного столкнулись с проблемой — приходилось очень долго ждать маршрутку №510. Горожане жаловались, что ученики, чтобы доехать до школы, почти час стояли на морозе в ожидании транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Бердчане рассказывали, что частный перевозчик объяснял отсутствие «Газелей» убыточностью маршрута: дескать, много тратят на бензин, а народу мало.

- Два года назад ездили 3-4 маршрутки с интервалом 20 минут. Сейчас по 50 минут ждешь транспорт, и то не всегда можно дождаться, - рассказали жители Юго-Восточного, отметив, что вынуждены вызывать такси, чтобы дети не опоздали на уроки.

Депутат Сычев проанализировал ситуацию и выяснил, что маршрутки действительно либо сходят с линии, либо самостоятельно меняют маршрут, не заезжая в Юго-Восточный, ограничиваясь «городскими улицами», либо вместо 3-4 машин в рейс выходит одна.

В транспортном отделе мэрии Бердска подтвердили, что с маршрутом №510, который курсирует от поселка Агролес (Искитимский район) до микрорайона Северного через Юго-Восточный, есть проблемы. И предполагают сменить либо перевозчика, либо схему движения транспорта. Н не все так просто.

Дело в том, что этот маршрут является межмуниципальным, а посему находится в ведении минтранса Новосибирской области. Об этом по поручению главы города Евгения Шестернина сообщил Сычеву в ответе вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Только областная власть вправе изменять или отменять движение по маршруту №510. Между тем, по словам Захарова, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства взяло на особый контроль работу проблемного маршрута в Бердске.

При этом жители Юго-Восточного не брошены, заверил замглавы, — они могут выехать в город на муниципальном автобусе №2, который курсирует от железнодорожного вокзала, подчеркнул Захаров. Регулярно ходит один автобус малой вместимости в будни с 6.00 до 21.35, в выходные дни — с 6.35 до 19.35. Число транспортных единиц и интервал движения определены с учетом пассажиропотока, который изучали и анализировали.

Владимир Захаров сообщил, что на работу муниципального автобуса по маршруту №2 на 2021 года предусмотрено 4,6 млн рублей. Однако депутат Юго-Восточного микрорайона Николай Сычев не удовлетворен ответом чиновников. Он намерен и далее добиваться того, чтобы его избиратели могли без проблем выехать из своего отдаленного района.

Напомним, что новый маршрут до Юго-Восточного микрорайона в Бердске запустили в феврале 2017 года — маршрутки №510 с того времени стали заезжать с интервалом в 10 минут в район, расположенный в направлении городского кладбища у аэродрома "Бердск-Центральный". Одновременно туда заезжал муниципальный автобус №2 с более длительным интервалом движения.

Транспортного сообщения с Юго-Восточным местные жители добивались почти год. И поначалу все шло хорошо. Но через три года частный перевозчик изменил отношение к маршруту, который оказался нерентабельным.

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