В новой трехступенчатой системе начисления пособия на детей с 3 до 7 лет учтут имущество малоимущих семей в 2021 году, заявило Минтруда. Что это значит

Сегодня при измерении доходов семьи учитывается не только официальная заработная плата, но и алименты, наследство, деньги от продажи автомобиля, иного имущества.

Заявление на повышенный размер пособия можно написать в апреле 2021 года

5 января Владимир Путин провел совещание с зампредом Татьяной Голиковой и министром соцзащиты и труда Антоном Котяковым. На встрече обсудили важную тему практически для всех россиян - двойное пособие на детей с 3 до 7 лет.

Напомним, в декабре 2020 года Владимир Путин велел повысить пособие на детей указанного возраста до 100% прожиточного минимума на ребенка. В 2020 году размер нового пособия по стране составлял 50% от размера ПМ на ребенка или 5 500 рублей, в Новосибирской области - 6 018 рублей. Но уровень прожиточного минимума в 2021 году изменится. С января 2021 размер прожиточного минимум на детей в Новосибирской области станет равен 11 303 рублей.

Чиновники предложили установить трехступенчатую систему выплаты пособия с 1 января 2021 года. Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Но если такая ежемесячная выплата не позволит обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие увеличат до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. В случае, если и это не поможет, на каждого ребёнка выделят 100% прожиточного минимума в конкретном регионе. Какие суммы ждать родителям в Новосибирской области:



Социальная служба населения пересчитает доходы семей-получателей по новым правилам. С этого года начнут учитывать не только официальные доходы семей, но и их имущество. Как это сделает ведомство - пока не ясно. Предполагается, что в доходы могут посчитать приобретение автомобиля или жилья. Вряд ли ведомство будет ходить по домам и считать стоимость каждого бытового предмета. Например, стоит телевизор 5 000 рублей или 25 000 рублей.

Кстати, сегодня при измерении доходов семьи учитывается не только официальная заработная плата, но и алименты, наследство, деньги от продажи автомобиля, иного имущества.

Заявление на повышенный размер пособия нужно написать с 1 апреля 2021 года. Если ваши доходы и имущество окажутся ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, пособие назначат. В каком размере - опять-таки зависит от доходов.