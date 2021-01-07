Растаял ли снег в угловой квартире дома №2 по ул. Горького в Бердске после 30-градусных морозов?

После холода вместе с погорячевшими батареями в квартиру пришло тепло. Владельцы намерены жаловаться в ГЖИ на некачественные услуги УК.

Теперь жители холодной квартиры смогут снять с себя лишние кофты и носки



Потеплело в квартире дома №2 по ул. Горького в Бердске, где выпал снег.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 7 января бердчанка Лариса, днем накануне у них на некоторое время отключали горячу воду, а потом когда ее дали, то потеплели и батареи. И в комнатах стало теплее.

Теперь бердчанка ждет акта комиссии, чтобы вместе с ним обратиться в ГЖИ — необходимо заделывать швы на доме, чтобы углы комнат не покрывались снегом. После получения информации из ГЖИ Лариса намерена обращаться с иском в суд на некачественные услуги УК,

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», начиная с конца декабря 2020 года, температура в угловой квартире 1 подъезда дома №2 по ул. Горького почти стабильно составляла 17-18 градусов. В ней живет дочь бердчанки Ларисы вместе с 3-летней малышкой. Да и сама Лариса часто находится вместе с ними. Чтобы не замерзнуть, приходится надевать на себя «сто одежек», несколько пар носков, а иногда даже обувать теплую обувь. Без теплой одежды никто не ложится в постель. Малышка без конца болеет то ангиной, то простудой.

Проблема холода в квартире существует уже пару лет. Приходили комиссия, теплотехники. Говорят, что идет потеря тепла из-за пыли в батареях, то что их завешиваем, заставляем мебелью, пояснила бердчанка. В прошлом году она показала комиссии угол на кухне, который весь промерз и стал черным. Спросила, как объяснить этот феномен. Написали, что стену нужно утеплить. Стену утеплили. С приходом нынешней зимы угол перестал перемерзать, но в квартире теплее не стало. Не нашла причин по потере тепла и очередная комиссия.

-Я вошла в дальнюю комнату. Там внучка сидела и играла с куклой. Пришла в ужас, когда почувствовала, что дует так, как будто распахнуто окно. В комнате в углу лежит снег. В нашем первом подъезде по угловому стояку все замерзают — ходят в свитерах, теплых штанах, ботинках, куртках. И ни я одна писала в в УК, чтобы разобрались с причиной холода. Думаю, что причина в незаделанных швах. Уж их-то можно было бы заделать летом.

Мы в угловых квартирах все замерзаем, а напротив соседи ходят в шортах. У них жара. Мы же платим по полной программе за некачественные услуги.

Информацию о холоде в квартире «Курьер. Среда. Бердск» передал вице-мэру Владимиру Захарову и тот пообещал разобраться в ситуации.

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