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Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля

21:34 09.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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«Экономика во всех её ипостасях, бедность, во всём мире растущая», — сказал Песков.

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«А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Это всё вызовы, которые стоят перед нами».

Проблемы в экономике и рост бедности в мире стали главными вызовами этого года, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Экономика во всех её ипостасях, бедность, во всём мире растущая», — сказал он в эфире телеканала RTVI, называя главный вызов этого года.

«Это мы не говорим ещё про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод, — отметил Песков. — Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: «А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Это всё вызовы, которые стоят перед нами».

бедность нищета Дмитрий Песков
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