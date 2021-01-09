Рост нищеты - главный вызов 2020 года, считает представитель Кремля

«Экономика во всех её ипостасях, бедность, во всём мире растущая», — сказал Песков.

«А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Это всё вызовы, которые стоят перед нами».

Проблемы в экономике и рост бедности в мире стали главными вызовами этого года, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Экономика во всех её ипостасях, бедность, во всём мире растущая», — сказал он в эфире телеканала RTVI, называя главный вызов этого года.

«Это мы не говорим ещё про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод, — отметил Песков. — Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: «А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Это всё вызовы, которые стоят перед нами».