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Заявил о необходимости новых мер по защите России от инфекций Мишустин

17:41 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Председатель Правительства также поручил до 15 января разработать проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно.

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Михаил Мишустин поручил подготовить алгоритм межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В России появится единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Поручение о его подготовке дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Решение о разработке такого механизма принято по указу Президента России. Формированием алгоритма совместно с заинтересованными госорганами займётся Роспотребнадзор. Проект должен быть представлен в Правительство до 8 февраля.

«Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Слаженные действия органов власти всех уровней здесь играют решающую роль», – отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета во вторник.

Председатель Правительства также поручил до 15 января разработать проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно. Такая задача возложена на Минздрав и Минфин. Деньги на эти цели поступят из федерального бюджета.

Первое в этом году заседание Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции состоялось 12 января. На нём обсуждалась ситуация с медицинской помощью в новогодние каникулы, а также эпидемиологическая обстановка в регионах. С докладами выступили Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: government.ru

COVID-19 коронавирус пандемия Михаил Мишустин
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