14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации

18:03 14.01.2021 Фото: pexels
0

Кроме того, в ковидных госпиталях региона развернуто более 4 500 коек, занято пациентами – 2 600. Продолжается выдача лекарств пациентам, которые лечатся в домашних условиях.

% name% title
Новосибирская область готова к массовой вакцинации против коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинацииЗаявил о необходимости новых мер по защите России от инфекций МишустинЕщё 1142 новостей

Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» организована на базе 23 медицинских организаций Новосибирской области, в ближайшее время будут открыты еще 10 пунктов и сформированы мобильные медицинские бригады – регион готов к поручению президента РФ Владимира Путина о проведении массовой вакцинации против коронавируса. О текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах рассказал на брифинге 14 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«В связи с поставленной президентом задачей по массовой вакцинации от COVID-19 мы будем увеличивать количество прививочных точек на территории Новосибирска и районов области. Сегодня у нас 23 пункта, в ближайшую неделю добавится еще 10. Кроме того, планируется сформировать мобильные медицинские бригады. Регион уже получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», ожидается, что поставки вакцины будут производиться каждую неделю», – отметил Константин Хальзов.

Министр также обратил внимание, что площадками для проведения вакцинации будут медицинские учреждения, либо специально организованные места для мобильных медицинских бригад. Для транспортировки и хранения вакцины в регионе организована вся необходимая инфраструктура.

Говоря о других принимаемых мерах для борьбы с коронавирусом, министр напомнил, что в ковидных госпиталях региона развернуто более 4 500 коек, занято пациентами – 2 600. Лечение организовано в необходимом объеме. Продолжается выдача лекарственных препаратов пациентам, которые лечатся в амбулаторных условиях.

По данным оперативного штаба на утро 14 января в регионе выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции, 26 597 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области сделано 1 121 190 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 646 жителей региона, 87 501 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 вакцина коронавирус прививки Константин Хальзов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите поставить прививку от ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКрасную икру воровали десятками банок в магазинах Бердска перед Новым годом
18:51 14-01-2021
Красную икру воровали десятками банок в магазинах Бердска перед Новым годом
Затмения 2021 года: Точный астрономический календарь 2021
18:50 14-01-2021
Затмения 2021 года: Точный астрономический календарь 2021
Снова впал в кому лежащий в реанимации с коронавирусом Борис Грачевский 
18:32 14-01-2021
Снова впал в кому лежащий в реанимации с коронавирусом Борис Грачевский 
БердскЗолотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска
18:30 14-01-2021
Золотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска
Памятникам присвоят QR-коды: Историческую память защитят в России законом
18:20 14-01-2021
Памятникам присвоят QR-коды: Историческую память защитят в России законом
Крещение 2021: какой будет погода в Москве?
18:20 14-01-2021
Крещение 2021: какой будет погода в Москве?
Что изменится в административном кодексе России. Обещают скидки при штрафах
18:15 14-01-2021
Что изменится в административном кодексе России. Обещают скидки при штрафах
Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации
18:03 14-01-2021
Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации
Сколько бюджетных мест получат вузы России на 2022/23 учебный год
18:00 14-01-2021
Сколько бюджетных мест получат вузы России на 2022/23 учебный год
Новый размер пенсии по инвалидности в 2021 году по группам
17:50 14-01-2021
Новый размер пенсии по инвалидности в 2021 году по группам