Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации

Кроме того, в ковидных госпиталях региона развернуто более 4 500 коек, занято пациентами – 2 600. Продолжается выдача лекарств пациентам, которые лечатся в домашних условиях.

Новосибирская область готова к массовой вакцинации против коронавируса

Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» организована на базе 23 медицинских организаций Новосибирской области, в ближайшее время будут открыты еще 10 пунктов и сформированы мобильные медицинские бригады – регион готов к поручению президента РФ Владимира Путина о проведении массовой вакцинации против коронавируса. О текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах рассказал на брифинге 14 января министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«В связи с поставленной президентом задачей по массовой вакцинации от COVID-19 мы будем увеличивать количество прививочных точек на территории Новосибирска и районов области. Сегодня у нас 23 пункта, в ближайшую неделю добавится еще 10. Кроме того, планируется сформировать мобильные медицинские бригады. Регион уже получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», ожидается, что поставки вакцины будут производиться каждую неделю», – отметил Константин Хальзов.

Министр также обратил внимание, что площадками для проведения вакцинации будут медицинские учреждения, либо специально организованные места для мобильных медицинских бригад. Для транспортировки и хранения вакцины в регионе организована вся необходимая инфраструктура.

Говоря о других принимаемых мерах для борьбы с коронавирусом, министр напомнил, что в ковидных госпиталях региона развернуто более 4 500 коек, занято пациентами – 2 600. Лечение организовано в необходимом объеме. Продолжается выдача лекарственных препаратов пациентам, которые лечатся в амбулаторных условиях.

По данным оперативного штаба на утро 14 января в регионе выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции, 26 597 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области сделано 1 121 190 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 646 жителей региона, 87 501 человек сняты с меднаблюдения.