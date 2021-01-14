Скандальный аквапарк продадут за полцены, если не купят долг в 4 млрд рублей в Новосибирске

Межтопэнергобанк, кредитовавший группу компаний «Кварсис» ‒ строителя и владельца новосибирского аквапарка «Аквамир», проходит через процедуру банкротства. В число активов, подлежащих продаже, входят и кредитные обязательства различных компаний. Среди них оказались и три компании, входящие в группу «Кварсис»; в качестве залога кредита они в свое время указали именно наш аквапарк.

Поскольку все три компании «Кварсиса» (ООО «Рост», ООО «Байр-Строй» и ООО «ВДТ Строй») сейчас тоже находятся на различных стадиях банкротства, выкуп права потребовать с них долг размером почти 4 млрд – определенный финансовый риск. Именно поэтому лот выставлен на аукцион за две трети реальной цены – 2,6 млрд долларов. Компания, которая приобретет его, либо будет договариваться с банкротящейся ГК «Кварсис» о выплате полной суммы кредита, либо потребует передать ей залог – аквапарк «Аквамир», крупнейший крытый аквапарк не только в России, но и входящий в пятерку самых больших в Европе.

Цена лота будет постепенно снижаться до конца торгов – 23 марта нынешнего года. Он уже подешевел на 100 миллионов, а в перспективе может стать меньше на все 600, однако ниже 2 млрд цена по правилам проведения аукциона не спустится. Стоимость строительства аквапарка составила 4,5 млрд рублей, передает МК.

Не исключено, именно именно желание получить от аквапарка все возможную выручку толкнуло его руководство на нелимитированную продажу билетов в первые январские дни; тогда это привело к большому скандалу – проведя на тридцатиградусном морозе около часа, семьи с детьми, уже оплатившие посещение аквапарка, попытались силой вломиться в закрытый из-за переполненности развлекательный центр.