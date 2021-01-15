Бросила 5-месячного малыша в такси наркоманка Люся из Искитима. Таксист спас ребенка, а мать поместили в психушку

Горе-мать неоднократно просила проследить за плачущим ребенком таксиста Андрея Кузьмина , а сама в это время обворовывала магазины в Искитиме. За мальчика борется его 65-летняя бабушка.

Спас малыша от матери-наркоманки таксист Андрей Кузьмин со своей женой Анастасией

Бросила плачущего 5-месячного Кирюшу в машине таксиста Андрея Кузьмина жительница Искитима Людмила Аракелян. На сообщения таксиста мать долгое время не отвечала. Кузьмин не знал, что делать. Он решил записать видео с ребенком и отправить запись своей жене.

– Люся вышла, а Кирюшка остался в машине. Прошло около получаса, я не знал, что мне делать, записал видео и отправил жене, – рассказал Андрей 24 декабря.

Позже Кузьмину стало известно, что Люся совершает кражи в магазинах, продукты сдает на рынок, а на полученные деньги употребляет наркотики. Однажды во время очередной поездки с Люсей по ее "делам" мужчина стал свидетелем события, которое его ошарашило. 12 декабря мать в очередной раз оставила маленького Кирюшу (имя изменено) в машине, а сама в это время обворовывала магазины в Искитиме. В магазине "Монетка" ее поймали. После поимки женщина набрала таксисту, чтобы тот занес ее ребенка в магазин. Люся показала ребенка сотрудникам полиции, надавила на жалость и ее отпустили.

Жена Андрея Анастасия узнала, что ему приходится регулярно возить странную женщину с ребенком. Супруги решили вмешаться в ситуацию и заявить о случившемся органам опеки. Специалисты приехали по указанному адресу, но дверь им никто не открыл. Позже Кузьмины неоднократно обращались в органы опеки, чтобы на эту семью обратили пристальное внимание. Кроме того, Андрей заявил опеке, что горе-мать употребляет наркотики, чем грозит своему дитя. У маленького Кирюши с рождения искривлена ножка и ему требуется медицинская помощь. В итоге 17 декабря сотрудники опеки вместе с полицией изъяли 5-месячного малыша из семьи.

Из-за несвоевременного реагирования специалистов по защите прав ребенка СК Новосибирской области возбудил дело о халатности органов опеки (ст. 293 УК РФ)

"Следственный комитет всегда дает принципиальную оценку действиям сотрудников профильных служб, обязанных следить за соблюдением прав и законных интересов ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

Взять под собственную опеку ребенка и отстранить его от горе-матери желает бабушка Кирюши - Валентина Машкарева. Бабушка забила тревогу о родителях-наркоманах еще до того, как мальчик был изъят из семьи.

Как рассказала сайту “Курьер. Среда. Бердск” сама Валентина Машкарева, ее сноха официально замужем за Ареном Аракелян. Ребенка наркоманка - Люся родила от сына Валентины – Вениамина, у которого также есть проблемы с наркотиками. Несмотря на предполагаемое отсутствие кровного родства с Ареном, 5-месячный ребенок носит фамилию Аракелян. Из-за того, что малыш носит другую фамилию бабушке придется доказывать свое родство и пройти тест ДНК. Арен Аракелян официально отказался от мальчика. Также по сведениям источника “Курьер. Среда. Бердск”, какое-то время Аракелян пребывал в местах лишения свободы. Биологический отец ребенка Вениамин направлен в реабилитационный центр Новосибирска для того, чтобы вылечиться от наркомании. О случившемся он не знает.

Валентина Машкарева полагает, что проблемы с пристрастием к наркотикам у ее сына Вениамина начались после общения с Люсей.

– Я считаю, что проблемы с наркотиками у него начались после общения с Людмилой. Она, по-моему, на 10 лет его старше. Я подумала, ну умная наверное, должна головой-то думать. Как говорят жившие ранние неподалеку соседи, первый муж у нее умер. Со вторым тоже что-то случилось. Я, конечно, ее не виню и никого винить не собираюсь, но сам факт в том, что наш кавалер на счету 4 или 5 у нее уже. Ребенка родили. Люся сказала, что Бог его подарил. Бог то подарил, но должны же как-то все с умом делать. Жалко просто малыша. Старшему сыну Людмилы 21 или 22 года. Он хороший, самостоятельный, уже работает,- рассказала бабушка Кирюши.

Как выяснилось, с декабря Людмила Аракелян находится в психиатрической больнице.

– Она хочет, чтобы ребенок за ней был, вот ее туда и отправили. Предполагаю отправили, чтобы вылечиться от наркотиков. Думаю, что другой причины нет. Она здравомыслящая и позвонила мне уже перед этим. Люда сообщила, чтобы я очень постаралась забрать ребенка. Она сказала, что месяца 3 там будет. Ну и помимо этого у нее, по-моему, будет какое-то уголовное дело. Про ее воровство узнала, когда следователи стали приходить. Как раз в истории с ребенком началось все это открываться. А так приду к ним, она говорит, что работает. Веришь этому. Ребенок есть, живут вроде бы по-тихоньку,- отметила Валентина Николаевна.

Шокирующая история о забытом ребенке в машине такси наркоманкой Люсей получила продолжение. За халатное отношение к своему дитя дело матери-наркоманки направлено в суд.

- В настоящее время ребенок находится в государственном учреждении. Органом опеки и попечительства города Искитима направлено исковое заявление в суд о лишении родительских прав законного представителя,- заявил "Курьер. Среда. Бердск" главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области Михаил Глотов 13 января.

Напомним, что случаи с безалаберными матерями везде и всюду. Так, например, мать одной из бердчанки ломала нос своей дочери за плохие оценки в школе. В праздник матерей в социальной сети повзрослевшая дочь заявила, что с болью вспоминает эти унижения и не простит мать.