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Бейджики вместо масок будут носить привитые от коронавируса жители России

12:45 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Второго декабря президент РФ Владимир Путин поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране, начиная с конца текущей недели.

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Привитые от коронавируса жители Сахалина будут носить бейджи вместо масок
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сама массовая вакцинация начнется в регионе 15 января.
Правительство Сахалинской области будет выдавать привитым от коронавируса жителям бейджи, которые освобождают от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик. Такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти организационные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - сказал Лимаренко.

Сама массовая вакцинация начнется на Сахалине 15 января, для этого в пятницу в регион поступит более 9 тыс. доз препарата "Спутник V". Всего власти области рассчитывают ежемесячно получать около 20 тыс. доз.

"Наша задача - создать так называемые зеленые зоны в отдельно взятых организациях: в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован. Вакцину мы направим в каждый муниципалитет. Процедура записи на прививку максимально доступная, записаться можно в поликлинике или через госуслуги", - уточняется в публикации.

По последним данным, в Сахалинской области всего зарегистрировано 17 826 случаев заболевания, 14 740 человек выписаны, 20 пациентов с коронавирусом умерли.

Второго декабря президент РФ Владимир Путин поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране, начиная с конца текущей недели. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной, в первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.

COVID-19 ковидный паспорт коронавирус пандемия
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От редакции

Хорошая идея?

Владимир Головин, 15 января 2021 12:56
Махровый идиотизм!
Кто-то, очевидно НЕ от большого ума, предполагает, что прививка от ковид обладает стерилизующим эффектом, и к привитому вирус просто не пристанет!
Но есть мнение части вирусологов, что у привитых вирус будет преспокойно жить и размножаться в слизистой носоглотки и следовательно привитый будет продолжать являться источником заражения окружающих!
Просто сам он в случае сильного заражения вирусом может переболеть. но в легкой форме!
Аноним, 15 января 2021 12:59
Ахахахахаа(маты) чем дальше тем веселее.Тото в новостях опять поперли про ковид гнать. Зашевелились,новая идея,сча народ обсасывать на кухнях год будет,потом в магазинах волком масочники на бейджев смотреть будутВсе клоуны мира уже нервничают....в сторонке

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