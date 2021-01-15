Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил Гинцбург

На большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней.

Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии.

Ученый отметил, что в РНК-вакцинах все еще не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью.

"Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается", — отметил Гинцбург.

Специалист добавил, что компания Pfizer принимала всевозможные усилия для решения этой проблемы. Он уточнил, что ему неизвестно, добились ли американские фармакологи успеха.

Гинцбург подчеркнул, что принципиально важно знать, в какой момент умерли 23 вакцинированных пациента в Норвегии: после первой прививки или после второй. Он отметил, что смерть после первой вакцинации означала бы, что пациенты просто не были защищены. Их нужно рассматривать как непривитых.

"Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история", — подчеркнул ученый.

Он также не согласился с утверждением представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена, который заявил, что 23 смерти "не вызывают особой тревоги".

На большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней, указал Гинцбург.

По его словам, никто не будет "огульно регистрировать" вакцину от Pfizer в России. Сначала необходимо провести исследования и проанализировать весь полученный опыт, заключил глава Центра Гамалеи.

Ранее стало известно, что в Норвегии скончались 23 человека, которым вкололи вакцину от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Источник: РИА Новости