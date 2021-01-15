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Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил Гинцбург

18:00 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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На большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней.

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Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Почему опасна вакцина от коронавируса Pfizer, объяснил ГинцбургЗаразился коронавирусом Артем ДзюбаЕщё 1155 новостей

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии.
Ученый отметил, что в РНК-вакцинах все еще не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью.

"Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается", — отметил Гинцбург.

Специалист добавил, что компания Pfizer принимала всевозможные усилия для решения этой проблемы. Он уточнил, что ему неизвестно, добились ли американские фармакологи успеха.
Гинцбург подчеркнул, что принципиально важно знать, в какой момент умерли 23 вакцинированных пациента в Норвегии: после первой прививки или после второй. Он отметил, что смерть после первой вакцинации означала бы, что пациенты просто не были защищены. Их нужно рассматривать как непривитых.

"Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история", — подчеркнул ученый.

Он также не согласился с утверждением представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена, который заявил, что 23 смерти "не вызывают особой тревоги".
На большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней, указал Гинцбург.
По его словам, никто не будет "огульно регистрировать" вакцину от Pfizer в России. Сначала необходимо провести исследования и проанализировать весь полученный опыт, заключил глава Центра Гамалеи.
Ранее стало известно, что в Норвегии скончались 23 человека, которым вкололи вакцину от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Источник: РИА Новости

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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От редакции

Нужна прививка?

Аноним, 15 января 2021 18:49
Ребе Гинцбург заявил о необходимости носить маски и после вакцинации их "чудо-вакциной".
Зачем тогда все эти лишние телодвижения и вливания в себя непонятной бормотухи, если намордник все равно обязателен?
Аноним, 15 января 2021 19:11
Если эффект от российской вакцины 96%, то ради этих оставшихся 4% подопытных все равно заставят носить маски? Кремлевский бред!...

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