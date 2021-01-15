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Запрет на съемку прилета Навального во Внуково объявили в аэропорту

21:46 15.01.2021 Фото: pixabay.com
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Во Внуково запрещены "массовые мероприятия" из-за коронавируса. Оппозиционер прилетает 17 января. ФСИН намерена его сразу задержать.

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Журналистов ограничили по причине эпидемиологической ситуации в мире

Журналистам запретили проводить съемку прилета во Внуково  Алексея Навального. Представители аэропорта заявили, что из-за эпидемиологической ситуации на территории Внуково запрещено проводить «массовые мероприятия», в том числе поэтому «организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится».

«В связи со стремительным ухудшением эпидемиологической ситуации во всем мире, связанной с COVID-19, <…> аэропорт Внуково предпринимает все меры, предписанные Роспотребнадзором, а также Федеральным агентством воздушного транспорта», — говорится в ответе пресс-службы Внуково на запрос об аккредитации журналистов издания SOTA. Представители аэропорта заверили, что «видео прибывающих пассажиров рейса а/к „Победа“ 17.01.2020 будет предоставлено».

Алексей Навальный заявил, что намерен вернуться из Германии в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа», которая базируется во Внуково. Сторонники политика (около 2 тыс. человек, согласно данным группы «Команда Навального» в Facebook) уже заявили о намерении приехать в аэропорт, чтобы встретить Навального.

Заявлению о возвращении Навального предшествовало обращение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в суд с требованием заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». По приговору суда Навальный в рамках этого дела получил 3,5 года лишения свободы условно, а также испытательный срок. В 2017 году Навальному продлили испытательный срок до 2020 года включительно, что позволяло правоохранительным органам в случае нарушений потребовать для него реальный срок. Во ФСИН заявляют, что Навальный не исполняет возложенные обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, что и послужило основанием для требования о реальном сроке.

ФСИН объявила о намерении задержать оппозиционера сразу по возвращении в Россию из Германии.

Внуково возвращается в Россию запретили журналистам оппозиция Алексей Навальный ФСИН ФБК Роспотребнадзор
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