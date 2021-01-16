Вручил рождественские стипендии одаренным детям мэр Бердска

Церемония прошла в ДК "Родина". Родители талантливых школьников получили благодарственные письма. В течение пяти месяцев стипендиаты будут получать по 1000 рублей.

На церемонии вручения рождественских стипендий за 2020 год

15 января во Дворце Культуры «Родина» состоялась традиционная церемония вручения свидетельств рождественской стипендии главы Бердска одаренным детям в области культуры и искусства за 2020 год

Ежегодно бердчане и глава города поздравляют тех, кто талантом, трудолюбием и целеустремленностью достиг высоких результатов. Поздравляют не только стипендиатов, но и родителей, преподавателей и классных руководителей, без поддержки которых путь к творческим вершинам был бы невозможен.

Праздник сопровождали театрализованные представления, танцевальные и музыкальные выступления. В официальной части гостей приветствовали глава Бердска Евгений Шестернин и депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Бадьин и Зоя Родина.

Евгений Анатольевич поблагодарил детей за трудолюбие и целеустремленность, а родителей с педагогами - за активное развитие детей, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.

В этом году сертификаты стипендии получили 25 юных талантов, а их родители и педагоги – благодарственные письма.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" публиковал список стипендиатов. Стипендию в размере 1000 рублей город будет выплачивать каждому удостоенному в течение пяти месяцев.