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Вручил рождественские стипендии одаренным детям мэр Бердска

11:55 16.01.2021 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Церемония прошла в ДК "Родина". Родители талантливых школьников получили благодарственные письма. В течение пяти месяцев стипендиаты будут получать по 1000 рублей.

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На церемонии вручения рождественских стипендий за 2020 год

15 января во Дворце Культуры «Родина» состоялась традиционная церемония вручения свидетельств рождественской стипендии главы Бердска одаренным детям в области культуры и искусства за 2020 год

Ежегодно бердчане и глава города  поздравляют тех, кто талантом, трудолюбием и целеустремленностью достиг высоких результатов. Поздравляют не только стипендиатов, но и родителей, преподавателей и классных руководителей, без поддержки которых путь к творческим вершинам был бы невозможен.

Праздник сопровождали театрализованные представления, танцевальные и музыкальные выступления. В официальной части гостей приветствовали глава Бердска Евгений Шестернин и депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Бадьин и Зоя Родина.

Евгений Анатольевич поблагодарил детей за трудолюбие и целеустремленность, а родителей с педагогами - за активное развитие детей, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.

В этом году сертификаты стипендии получили 25 юных талантов, а их родители и педагоги – благодарственные письма.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" публиковал список стипендиатов. Стипендию в размере 1000 рублей город будет выплачивать каждому удостоенному  в течение пяти месяцев.

рождественские стипендии сертификат церемония Евгений Шестернин
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