Вручил рождественские стипендии одаренным детям мэр Бердска

15 января во Дворце Культуры «Родина» состоялась традиционная церемония вручения свидетельств рождественской стипендии главы Бердска одаренным детям в области культуры и искусства за 2020 год
Ежегодно бердчане и глава города поздравляют тех, кто талантом, трудолюбием и целеустремленностью достиг высоких результатов. Поздравляют не только стипендиатов, но и родителей, преподавателей и классных руководителей, без поддержки которых путь к творческим вершинам был бы невозможен.
Праздник сопровождали театрализованные представления, танцевальные и музыкальные выступления. В официальной части гостей приветствовали глава Бердска Евгений Шестернин и депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Бадьин и Зоя Родина.
Евгений Анатольевич поблагодарил детей за трудолюбие и целеустремленность, а родителей с педагогами - за активное развитие детей, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.
В этом году сертификаты стипендии получили 25 юных талантов, а их родители и педагоги – благодарственные письма.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" публиковал список стипендиатов. Стипендию в размере 1000 рублей город будет выплачивать каждому удостоенному в течение пяти месяцев.