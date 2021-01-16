Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 16 января в Бердске: Сколько, назвал оперштаб

Общее число подхвативших коронавирусную инфекцию бердчан превысило 1150. Выздоровевших существенно меньше за все время пандемии.

За неделю в Бердске выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 16 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 222 жителя города. Из них 44 ребенка.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1064 пациент. За последние сутки взяли 143 анализов на коронавирусную инфекцию. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 16 января, выявили 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1154 случая заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю обнаружили 41 нового заразившегося бердчанина.