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Где можно окунуться в прорубь на Крещение 19 января 2021 в Новосибирской области. В списке мест Бердска нет

13:46 16.01.2021 Фото: pixabay.com
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Подзаг.

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Купайтесь в специально отведенных местах, чтобы избежать несчастных случаев

В Новосибирской области в преддверии православного праздника проверены и определены 22 места для проведения крещенских купаний, два из них в Новосибирске. На каждой купели организованы дежурства специалистов всех необходимых служб, в несанкционированных местах запланированы патрулирования водных объектов силами правоохранительных органов. Жителям области рекомендовано соблюдать не только традиционные меры безопасности, но и социальное дистанцирование и иные санитарно-эпидемиологические меры.

Накануне, 11 января в ходе заседания оперативного штаба Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что запрета на проведение крещенских купаний нет, однако в условиях низких температур и действующих в регионе ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса, обеспечению безопасности граждан в день Крещения Господня будет уделено особое внимание. Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов настоятельно рекомендовал главам районов и всем задействованным структурам проверить все возможные точки купания, подготовить пункты обогрева и организовать дежурства спасателей.

Места для проведения крещенских купаний на территории Новосибирской области оборудуются силами администраций муниципалитетов региона. Городскую купель в Затоне устанавливает мэрия Новосибирска. Организацией купели у пожарного причала занимается Новосибирская региональная общественная организация ветеранов спецподразделений «Братишки Сибири» при содействии Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2021 году отменили крестный ход и купель на Крещение в Бердске. Причины назвал настоятель Преображенского храма Владимир Бирюков - коронавирус.

Правила купания в крещенской купели

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, спасатели призывают граждан купаться только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и сотрудников полиции.

Оцените свои возможности и состояние здоровья. Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным женщинам.

Нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.

Если перед вами стоит несколько человек, проявляйте терпение и спокойствие, а также соблюдайте социальную дистанцию. Пропускайте вперёд женщин с малолетними детьми и пожилых людей.

Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

Не оставляете детей без присмотра, а малолетних детей держите на руках.

При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы – держитесь за перила.

Если ваш организм переохладился, и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейдите в тёплое помещение.

Уважаемые новосибирцы! Даже здоровому, закалённому человеку категорически противопоказано употребление алкоголя перед погружением в прорубь! Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и даёт лишнюю нагрузку на сердце.

При резком ухудшении самочувствия – обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции.

Список купелей

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