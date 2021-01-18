Можно ли заразиться коронавирусом во время крещенских купаний, ответил инфекционист

Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться, уточнил врач.

По традиции люди набирали крещенскую святую воду из проруби в прок

Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

"Сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу. Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться", - сказал Тимаков.

Он отметил, что риск заразиться через воду также отсутствует, так как вода не является источником инфекции.

Меры профилактики заболеваний в этом году, по словам Тимакова, будут такими же, как и в предыдущие годы: не ходить на купания одному, взять сменную одежду, не забыть нескользящие тапочки.

Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться, уточнил врач.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов.

Источник: РИА Новости