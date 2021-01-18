18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Можно ли заразиться коронавирусом во время крещенских купаний, ответил инфекционист

14:30 18.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться, уточнил врач.

% name% title
По традиции люди набирали крещенскую святую воду из проруби в прок
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Можно ли заразиться коронавирусом во время крещенских купаний, ответил инфекционистСамозанятые и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса с 19 январяЕщё 1176 новостей

Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

"Сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу. Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться", - сказал Тимаков.

Он отметил, что риск заразиться через воду также отсутствует, так как вода не является источником инфекции.
Меры профилактики заболеваний в этом году, по словам Тимакова, будут такими же, как и в предыдущие годы: не ходить на купания одному, взять сменную одежду, не забыть нескользящие тапочки.

Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться, уточнил врач.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов.

Источник: РИА Новости

иордань крещение купель прорубь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда и где смотреть Северное сияние в 2021 году в России ?
15:20 18-01-2021
Когда и где смотреть Северное сияние в 2021 году в России ?
Прямая линия с министром МИД Лавровым от 17 января 2021. Смотрите видео
15:18 18-01-2021
Прямая линия с министром МИД Лавровым от 17 января 2021. Смотрите видео
Иконки из обсидиана
15:16 18-01-2021
Иконки из обсидиана
Придумал хитрый план с алиби и украл аккумуляторов на 70 000 рублей житель Новосибирска
15:15 18-01-2021
Придумал хитрый план с алиби и украл аккумуляторов на 70 000 рублей житель Новосибирска
Вещей больше, чем шкафов и полок
15:13 18-01-2021
Вещей больше, чем шкафов и полок
Зачем сертифицировать картофель?
15:11 18-01-2021
Зачем сертифицировать картофель?
Автоматический открыватель окон с линейными приводами
15:09 18-01-2021
Автоматический открыватель окон с линейными приводами
Особенности традиционных болгарских домов. Аренда и Покупка
15:06 18-01-2021
Особенности традиционных болгарских домов. Аренда и Покупка
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
15:05 18-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Топ-3 лучших гостевых домов для отдыха в Феодосии
15:04 18-01-2021
Топ-3 лучших гостевых домов для отдыха в Феодосии