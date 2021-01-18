Умер работавший над развитием сотовой сети в России Юрий Громаков

В 1991 году Громаков в составе научного коллектива НПО «Астра» придумал, как применить спектр 900 МГц для построения систем нового поколения связи.

Юрий Громаков

В составе коллектива НПО «Астра» Громаков придумал, как использовать диапазон 900 МГц для развития связи GSM и не мешать работающим в нем системам силовых структур.

На 75-ом году жизни умер заместитель генерального директора НПК «Криптонит» Юрий Алексеевич Громаков, сообщили РБК в компании.

Громаков выступил автором первых в России публикаций о сетях связи стандарта GSM, вышедших в 1993 году в журнале «Электросвязь», монографий «Системы сотовой связи» и «Стандарты систем подвижной связи».

В 1991 году Громаков в составе научного коллектива НПО «Астра» придумал, как применить спектр 900 МГц для построения систем нового поколения связи. Этот диапазон в то время был занят средствами воздушной гражданской и военной навигации, и нужно было определить, каким образом там разместить еще и сотовую связь. Стоимость расчистки данного частотного диапазона оценивалась $700–900 млн, в связи с чем ученым пришлось искать новое решение. Научная группа Громакова доказала, что при некоторых условиях (определенные уровни излучения, необходимый частотный разнос каналов) можно совместить в этом диапазоне GSM и воздушную радионавигацию. Таким образом был дан старт развитию GSM в России.

Юрий Громаков родился 20 декабря 1946 года в поселке им. Воровского Ногинского района Московской области. Окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе. С 1973 по 1994 год работал на предприятиях ВПК, занимающихся созданием телекоммуникационных систем, а в 1994 году перешел в сотовую компанию МТС. С 2005 года Громаков занимал должность вице-президента МТС по техническому развитию.

В 2006 году ученый был назначен на должность генерального директора в «Интеллект Телекоме», созданном при ЗАО «Система Телеком» («дочка» АФК «Система»). С осени 2019 года Громаков был заместителем генерального директора по специальным проектам АО «НПК «Криптонит».

Источник: РБК