Сколько россиян нужно привить от коронавируса, чтобы остановить заражения, ответила Голикова

Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые, а прививки в России бесплатные и добровольные.

Россиянам будет доступно как минимум две разные вакцины В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 18 января на брифинге по началу массовой вакцинации.

Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые.

"В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться", — добавила Голикова.