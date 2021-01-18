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Сколько россиян нужно привить от коронавируса, чтобы остановить заражения, ответила Голикова

21:26 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые, а прививки в России бесплатные и добровольные.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Сколько россиян нужно привить от коронавируса, чтобы остановить заражения, ответила ГоликоваКогда отменят масочный режим в России, сообщил МурашкоЕщё 1180 новостей
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Россиянам будет доступно как минимум две разные вакцины
В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 18 января на брифинге по началу массовой вакцинации.
Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые.
"В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться", — добавила Голикова.
Вице-премьер отметила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет счет федерального и региональных бюджетов.
До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале.
"Контроль качества зарегистрированных в стране вакцин, а также данные пострегистрационных клинических исследований позволяют сделать вывод о высокой эффективности и безопасности российских препаратов".
 Голикова добавила, что перед прививкой гражданин подписывает добровольное информированное согласие, вакцину вводят только тем, у кого нет медицинских противопоказаний.
вакцинация коронавирус необходимый уровень Татьяна Голикова
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От редакции

Какую вакцину предпочтете?

Николай, 18 января 2021 22:31
Если хочешь загубить дело, поручи ЦГБ г. Бердска. Всеобщая вакцинация-это хорошо. Оказалось, чтобы привить человека, ему надо ехать в Искитим. Могли бы сделать выездные бригады, которые прибывают в детский сад или школу и по списку, представленному директором, вводят вакцину всему персоналу (список для отчёта в ЦГБ).

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