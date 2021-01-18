Сколько россиян нужно привить от коронавируса, чтобы остановить заражения, ответила Голикова

Сюжет: Вторая волна COVID-19
В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 18 января на брифинге по началу массовой вакцинации.
Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые.
"В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться", — добавила Голикова.
Вице-премьер отметила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет счет федерального и региональных бюджетов.
До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале.
"Контроль качества зарегистрированных в стране вакцин, а также данные пострегистрационных клинических исследований позволяют сделать вывод о высокой эффективности и безопасности российских препаратов".