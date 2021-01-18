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Когда отменят масочный режим в России, сообщил Мурашко

21:04 18.01.2021 Фото: pixabay.com
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Пока, по словам главы Минздрава, ношение масок для россиян является обязательным.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько россиян нужно привить от коронавируса, чтобы остановить заражения, ответила ГоликоваКогда отменят масочный режим в России, сообщил МурашкоЕщё 1180 новостей

Продолжать носить маски нужно до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным", - рассказал Мурашко 18 января на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.
вакцинация иммунитет коронавирус маски Михаил Мурашко
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