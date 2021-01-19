Коронавирус подавили сахарами из водорослей Японского моря

Китайские биологи обнаружили, что сахаристые вещества из клеткок водорослей вида Ecklonia kurome могут подавлять работу важнейших ферментов коронавируса нового типа и мешать ему проникать в клетки. Ученые надеются создать на их основе лекарство против коронавирусной инфекции. Статью с результатами их исследования опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

В поисках лекарств для борьбы с распространением COVID-19 ученые работают как с новыми препаратами, так и с уже проверенными лекарствами, которые были созданы для терапии других заболеваний. В частности, оказалось, что подавлять размножение коронавируса могут некоторые препараты для борьбы с гепатитом С и лихорадкой Эбола.

Часть из них уже применяют в медицинской практике для лечения COVID-19, однако ученые продолжают поиски других средств. К примеру, ученые активно исследуют, могут ли подавлять размножение SARS-CoV-2 соединения из экстрактов черного чая, змеиного яда и полыни.

Ученые под руководством профессора Шанхайского института лекарственных средств Китайской академии наук Дина Каня открыли еще одно подобное вещество, изучая сахаристые соединения из экстрактов водоросли Ecklonia kurome, которые встречаются в Японском море.

В Китае эти водоросли используют в качестве еды и одного из компонентов традиционной медицины. Ученых привлекают в них вещества, которые подавляют формирование тромбов и защищают клетки от последствий облучения.

Кань и его коллеги проверили, могут ли вещества из экстракта этих водорослей взаимодействовать с частицами SARS-CoV-2 или мешать им размножаться внутри культур клеток легких человека. Для этого ученые подготовили растворы различных важнейших компонентов коронавируса и обработали их разными веществами из клеток Ecklonia kurome.

Оказалось, что даже небольшое количество одного из полисахаридов – пока безымянного вещества под номером 375 – подавляло размножение вируса в культурах клеток. Опыты показали, что оно мешало работе вирусного фермента 3CLpro – белка, который важен для сборки новых частиц SARS-CoV-2. Ученые также обнаружили, что этот сахар мешал вирусу соединяться с рецепторами ACE2, которые патоген использует для проникновения в клетки.

Изучение структуру этого вещества показало, что он состоит из смеси трех других типов полисахаридов. Сразу два из них, 37501 и 37503, могут подавлять размножение коронавируса. Однако их действие на SARS-CoV-2 оказалось значительно слабее, чем у их смеси в виде вещества 375. Поэтому исследователи считают, что эти сахара усиливают действие друг друга.

В ближайшее время Кань и его коллеги планируют проверить, может ли вещество 375 подавить коронавирусную инфекцию в организме животных, и изучить, насколько оно безопасно для применения в лекарственных целях.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

Источник: nauka.tass.ru