Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Бердске: Кому и где поставят прививки

Бердчане спрашивают, сколько стоит вакцина от COVID-19, можно ли привиться за деньги без очереди и где составляют списки желающих ввести вакцину. Читайте ответы на эти и другие вопросы.

Скоро стартует массовая прививочная кампания в Бердске

Всего в Новосибирской области развернут 59 пунктов для прививок от коронавируса. Об этом 18 января сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов. Именно в этот день в России стартовала массовая вакцинация по поручению президента Владимира Путина.

Накануне в Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак (она же Спутник V). Всего регион получил уже 14 642 дозы этой вакцины. 1000 флаконов препарата ЭпиВакКорона, производства новосибирского центра «Вектор», регион получил в декабре 2020 года.

В Бердске ставить прививки от COVID-19 начали еще в декабре 2020. Первыми стали медики. В активную фазу вакцинация в городе вступит в феврале, рассказала 19 января «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Жанна Шурова. Пока в городе оборудован один прививочный кабинет для введения вакцины против коронавируса — в корпусе ЦГБ по адресу: ул. Пушкина, 172.

Но в ближайшее время, когда поступит необходимое холодильное оборудование для хранения препарата, кабинеты откроют и в других городских поликлиниках. Ведь прививочная компания в Бердске обещает быть масштабной.

- Со своей стороны администрация города рассылает памятки, собирает списки желающих (поставить прививки), которые направит в ЦГБ, - сообщила Жанна Сергеевна. - Мы как орган местного самоуправления в этом принимаем активное участие. С февраля начнется массовая вакцинация. Поэтому уже сейчас мы направили письма на предприятия общественного питания, потребительского рынка. Собираем всех желающих. А очередность определится с февраля. Конечно, есть приоритетность — сначала медики, педагоги, работники социальной сферы.

По словам замглавы, тема вакцинации от коронавирусной инфекции стоит одной из главных в повестке. Ее обсуждают на всевозможных совещаниях с правительством Новосибирской области в режиме видеконференций, с министерством образования и минздравом в том числе по поставкам оборудования и самой вакцины.

- Мы заинтересованы, чтобы у нас был не один прививичной кабинет, чтобы имели возможность сделать как можно больше прививок. Однозначно, вопрос стоит на контроле непосредственно у главы. Мы работаем в этом направлении, - заявила замглавы.

Как отметила Жанна Сергеевна, среди муниципальных служащих, сотрудников бердской администрации есть немало желающих поставить прививку от коронавируса. Разве что переболевшим ковидом вакцинации придется ждать несколько месяцев — раньше нежелательно.

- Мы, конечно, прислушиваемся к рекомендациям. Но среди тех, кто не болел, очень много желающих, - рассказала вице-мэр, подчеркнув, что прививки ставят только по предварительной записи.

Иммунная прослойка

В России на 18 января около 2 млн человек уже сделали прививки. До конца марта, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, привиться от COVID-19 смогут более 20 млн россиян — объемы производства вакцины позволят это сделать. Она отметила, что именно вакцинация поможет сделать инфекцию управляемой - для этого должно быть привито 60% населения страны или 68,6 млн человек, не считая переболевших и детей в возрасте до 18 лет. По ее словам, в конце марта в гражданском обороте появится еще одна вакцина - "Ковивак", которую разработали в Центре имени Чумакова.

А с 31 января записаться на вакцинацию через госуслуги сможет любой желающий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он обязал Минцифры и Минздрав обеспечить такую возможность

Вместе с тем Голикова на брифинге в правительстве 18 января призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией против инфекции. Но это только совет. "Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", - сказала Татьяна Голикова.

Пока в Новосибирскую область поставляют только вакцину Гам-КОВИД-Вак (она же «Спутник»). По официальным данным, на 17 января 2021 года прививку от коронавируса в регионе поставили около 2700 человек. В том числе несколько десятков в Бердске — это медики, которых начали прививать еще до Нового года. Жанна Шурова заявила, что администрация города будет всеми возможными способами добиваться, чтобы в Бердск поступило как можно больше препарата для вакцинации.

В работающем прививочном кабинете Бердской ЦГБ вакцинировать в день могут около 60 человек — с учетом соблюдения всех санитарных норм, предварительного осмотра терапевтом и 30-минутного пребывания пациента после прививки под наблюдением медика. На вакцинацию каждому нужно захватить с собой паспорт и полис ОМС. Жанна Шурова напомнила, что перед прививкой человек должен зайти к терапевту, заполнить анкету, завести прививочный сертификат (если не нет).

Кому поставят прививки в первую очередь

Очередность вакцинации установил Роспотребнадзор. Этих правил придерживаются и в Новосибирской области, и в Бердске.

К приоритету первого уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету второго уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету третьего уровня относятся: государственные гражданские и муниципальные служащие; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу.

Остальные прививаются в порядке очередности. Отказать в прививке могут людям с повышенной чувствительностью к компонентам, в остром периоде любого заболевания, а также беременным и кормящим женщинам.

Подготовка к вакцинации от коронавируса

Подготовка к постановке вакцины достаточно простая. Необходимо за сутки отказаться от алкоголя и повышенных физических нагрузок. Рекомендуется воздержаться от посещения сауны или бани на протяжении трех дней до даты вакцинации. В день посещения клиники состояние должно быть удовлетворительным, температура и давление в норме.

После получения вакцины достаточно избегать попадания влаги на место инъекции, не употреблять алкоголь, не перегреваться и не нагружать организм физическими упражнениями. В случае повышения температуры достаточно принять препараты для ее снижения из группы НПВС.

Состав вакцины от коронавируса

Возбудители вирусных инфекций отдельных серотипов.

Сахароза.



Спирты.Соли натрия.Инъекционная вода.Хлорид магния.Полисорбат 80.

Вакцина Спутник V представляет собой два компонента, в которые входят рекомбинантные аденовирусные векторы, несущие ген белка S-вируса SARS-CoV-2. Эти компоненты вводятся внутримышечно в два этапа и имеют разные действующие вещества. Если в первой дозе активной составляющей является серотип 26, то во втором случае это 2 серотип.

Одна доза (один флакон) двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак рассчитана на пять человек. Поэтому необходимо, чтобы одновременно пришли за прививкой пятеро. Второй укол — через 18-21 день. Поскольку флакон рассчитан на 5 инъекций, если в назначенный день не набирается пять желающих, вакцинация переносится.

Срок действия вакцины



После проведения вакцинации защитный эффект сохраняется на протяжении двух лет. В течение этого времени гарантирована активация клеточного иммунитета. В некоторых случаях период увеличивается за счет собственных сил организма.

Можно ли отказаться от прививки

Что касается возможного отказа, то такой вариант тоже не исключается. Каждый может написать отказ от прививки по собственному желанию. В то же время, добровольная вакцинация имеет и другую сторону. Люди, не имеющие прививки, могут столкнуться с некоторыми ограничениями, например, запрет на выезд в другие страны, невозможность трудоустройства в учебные и медицинские учреждения.

Где сделать прививку от коронавируса в Бердске платно

На сегодня официально зарегистрированных центров, предлагающих платную вакцинацию, нет. Сейчас цена набора составляет 1942 рубля. Включает такой набор два компонента. Препараты вводятся поочередно через две недели. Реализуются вакцины упаковкой, включающей 5 наборов. То есть цена такой упаковки будет составлять 9710 рублей. Но стоит учесть, что это цена производителя. При реализации она увеличится и точную цену сказать невозможно. Кроме того, руководство страны заверило, что в свободной продаже вакцины не будет.

В середине декабря 2020 Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в обязательный календарь прививок. Это гарантирует то, что она будет бесплатной для граждан страны. То есть все расходы берет на себя система медстрахования и каждый обладатель полиса ОМС имеет право на получение прививки. Можно ожидать, что в дальнейшем будет возможен выбор, какой вакциной привиться.