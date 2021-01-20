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Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности "ЭпиВакКороны"

12:30 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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"ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре.

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Вакцинация от коронавируса пока доступна не для всех
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет. Схема предполагает двукратное внутримышечное введение препарата, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра: прививаться одним компонентом можно, если человек ранее переболел COVID-19.
"Но введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ", — уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

"ЭпиВакКорону", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.
Первой российской вакциной от коронавируса стал "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал более чем 91-процентную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100 процентов. Вакцинация "Спутником V" стартовала в России с начала декабря.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус массовая вакцинация пандемия
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От редакции

Будете ставить прививку?

Аноним, 20 января 2021 12:43
Обязательно надо ставить! Лучше Эпивак.

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