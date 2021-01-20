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Назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса дома Мясников

13:00 20.01.2021 Фото: @instagram.com/drmyasnikov.ru
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Он добавил, что даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять, чтобы избежать осложнений.

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Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в телеграм-канале главную ошибку при домашнем лечении COVID-19, которая может привести к летальному исходу.
По его словам, существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения COVID-19 в домашних условиях. Он напомнил, что это заболевание относится к категории ОРЗ.

"Ковид-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств — люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с Ковид-ОРЗ сами либо в своих семьях", — написал Мясников.

Он добавил, что даже некоторые медики, заразившись коронавирусом, часто пытаются понять, какое лекарство стоит принять, чтобы избежать осложнений, и привел слова одного главврача, который предлагал "пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил".

Источник: РИА Новости

коронавирус пропагандист теледоктор Александр Мясников
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