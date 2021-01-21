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ИП Судобина: Что такое холодное остекление?

08:03 21.01.2021
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Мы установим любые варианты окон на ваш выбор, произведем расчеты и смонтируем новое остекление в кратчайшие сроки.

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Официальный представитель завода «Новолит» в Бердске ИП Судобина Н.В

Очень часто клиенты интересуются, как можно сэкономить при установке остекления на балконе. А это очень просто, просто нужно использовать холодное остекление.

В данном случае применяется алюминиевый профиль с пятимиллиметровым стеклопакетом. Такие окна являются более легкими и долговечными, что позволяет им не оказывать дополнительную нагрузку на конструкцию балкона. Кроме всего прочего, данный тип остекления является наиболее оптимальным для небольших балконов, поскольку различные модификации в структуре окна позволяют увеличить рабочее пространство (раздвижные рамы, выносной подоконник).

Такое остекление является более дешевым вариантом, но при этом не стоит забывать, что при нем происходит большая потеря тепла. Температура внутри балкона больше чем на улице всего на 3-4 градуса (в зимний период), что позволяет использовать его только в целях хранения вещей.

Мы установим любые варианты окон на ваш выбор, произведем расчеты и смонтируем новое остекление в кратчайшие сроки.

Телефоны для связи: 8-(383-41) 2-29-84, 8-913-985-66-99.

Ждем вас по адресу: г. Бердск, ул. Горького 4а.

Источник: Раздел ИП Судобина на сайте Весь Бердск

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