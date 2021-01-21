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Пенсии выросли в среднем на 1039 рублей в январе 2021 в России, отчитался глава ПФР

19:33 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Индексация пенсий неработающим пенсионерам с начала года составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. И затронула 32 млн неработающих пенсионеров.

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Также прорабатываются предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году затронула 32 миллиона человек, средний размер прибавки — 1039 рублей. Об этом на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил глава Пенсионного фонда Максим Топилин.

«Индексация пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. Эта индексация затронула 32 млн неработающих пенсионеров. Средняя прибавка, среднее увеличение пенсии составило 1039 рублей», — сказал он.

Также, по слова главы Пенсионного фонда, с 1 февраля на 4,9 процента будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Как отметил Топилин, ПФР проводит системную заблаговременную работу с будущими пенсионерами, с тем чтобы россияне имели возможность проверить правильность учёта страховых прав.

Ранее в ходе совещания замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что ведомство прорабатывает предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

2021  пенсионеры выросли индексация неработающих пенсии Максим Топилин ПФР
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