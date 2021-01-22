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Ида Галич прокомментировала развод с Аланом и дала совет влюбленным

22:20 22.01.2021 Фото: hochu.ua
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Ее подписчица призналась, что потеряла веру в любовь, узнав о расставании пары.

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В Сети последние несколько месяцев то и дело появляются новости о расставании Иды Галич и Алана Басиева
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Ида Галич прокомментировала развод с Аланом и дала совет влюбленнымОльга Бузова сообщила о расставании с ДавойЕщё 324 новостей

В Сети последние несколько месяцев то и дело появляются новости о расставании Иды Галич и Алана Басиева. И новый ответ звезды Инстаграм снова заставил волноваться поклонников: Ида Галич рассталась с мужем...

Пока многие восторгались тем, что вайнер, блогер и телеведущая Ида Галич купила роскошный дом и вскоре готовится к переезду, появилась очередная порция информация, говорящая, что Ида Галич и Ала Басиев расстались.

Отвечая на вопросы в сториз, Ида затронула тему личных отношений.

Ее подписчица призналась, что потеряла веру в любовь, узнала о расставании пары, на что Галич ответила:

Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе. Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И может будет одна на всю жизнь!

В Сети предполагают, что расставание прошло мирно, поскольку Ида с такой любовью отзывается о муже. Но, судя по признанию звезды, в новый дом она въедет со своими родителями, а не с мужем.

Напомним, Ида и Алан поженились в 2018 году, а почти год назад они впервые стали родителями.

Источник: hochu.ua

блогер отношения развод расставание Ида Галич Алан Басиев Instagram
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