Перешел в «Фиорентину» Кокорин – внезапно будет спасать карьеру в Серии А. Ему обещали шансы и время

Кокорин едет спасать футбольную карьеру в "Фиорентину"

Александр Кокорин в очередной раз удивил. На этот раз своим переходом в "Фиорентину". Об интересе итальянских клубов к нападающему московского "Спартака" говорилось несколько месяцев назад, но мало кто мог предположить, что за этими слухами может стоять нечто более серьезное, чем обычное желание агентов выбить футболисту контракт пожирнее.

Переход в "Фиорентину" должен быть завершен на следующей неделе, после прохождения игроком медицинского осмотра. Пока сообщатся только о договоренности, достигнутой между клубами.

В Италии скандальный футболист мог оказаться еще весной, но тогда в руководстве "Фиорентины" назревали перемены, поэтому трансфер не состоялся и Кокорин на правах свободного агента подписал контракт со "Спартаком".

Произошло это в августе. Тогда приход игрока, о которым лестно отзывались все тренеры, под началом которых он работал, был воспринят болельщиками красно-белых с воодушевлением. Однако с каждым месяцем их оптимизм угасал. В итоге сейчас практически все фанаты "Спартака" критически оценивают приглашение футболиста, игра которого явно не соответствовала условиям трехлетнего контракта, по которому за сезон тот получает более €3 млн.

Травмы и скандалы

И продолжит получать, если трансфер в "Фиорентину" все-таки сорвется. Медицинский осмотр зачастую - дело формальное. Однако в "Спартаке" Кокорину не удалось выйти на прежний высокий уровень игры во многом по причине проблем со здоровьем. За неполные полгода футболист сыграл за московский клуб всего в десяти матчах: восемь в чемпионате и два - в кубке страны. Лечился же он в общей сложности более двух месяцев.

Часть вины за возникшие проблемы со здоровьем возложили на личного массажиста Кокорина Александра Колесникова, который был уволен из клуба в декабре. В том же месяце он стал главным поставщиком новостей о Кокорине, когда тот улетел отдыхать на Мальдивы, якобы нарушив приказ клуба проходить лечение в Москве. Позже стало известно, что клуб все же позволил футболисту пройти реабилитацию после травмы бедра на островах, однако эта история, безусловно, обогатила и без того яркую биографию футболиста.

На тот момент в "Спартаке" уже сменилось руководство: Шамиль Газизов покинул пост генерального директора, а его функции перешли Дмитрию Попову, который спустя четыре года вернулся в клуб на должность спортивного директора.

Расставание с Кокориным, вероятно, стало продолжением кампании по очищению "Спартака" от "газизовского" прошлого. Неслучайно сам Кокорин в интервью "Спорт-Экспрессу" отметил, что в его отношениях с руководством клуба не все было гладко. "Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова", - сказал он.

В карьере Кокорина уже случались странные трансферы. В 2013 году он из московского "Динамо" перешел в "Анжи", но ни одного матча за него в итоге не сыграл: миллиардер Сулейман Керимов приостановил финансирование махачкалинского клуба, и Кокорин был вынужден вернуться обратно в "Динамо". В прошлом году скандальной получилась его аренда в "Сочи". "Зенит" не захотел видеть в своем составе футболиста, который отсидел за известное на всю Россию избиение стулом сотрудника Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака.

В свою очередь игрок никуда переходить не собирался, в чем его поддерживал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. Отстоять футболиста специалисту и команде не получилось, однако переход себя все же оправдал - сочинский этап был одним из лучших в карьере Кокорина.

Поменьше пафоса

В марте ему будет уже 30 лет. По футбольным меркам возраст довольно приличный. В "Фиорентине" Кокорин должен будет провести три года, поэтому итальянский вояж может стать для него последней возможностью красиво завершить карьеру.

"Самое сложное, что его ждет, - языковой барьер, - рассказал Андрей Канчельскис, выступавший за "Фиорентину" в 90-х годах. - Ему нужно поменьше общаться через переводчика. Да, сначала он будет чаще использовать жесты, но итальянский язык не очень сложный, так что ему лучше побыстрее его освоить и начать общаться с командой как в раздевалке, так и за ее пределами, в быту", - сказал Канчельскис.

"Во Флоренции очень любят футбол, там очень требовательные болельщики. Они посещают тренировки, так что ему надо быть готовым выкладываться на каждой из них. Да и сам тренировочный процесс там другой, поначалу может быть тяжеловато. И лучше поменьше пафоса, всех этих фотографий в "Инстаграме". Не знаю, как сейчас, но в наше время такой образ жизни не приветствовался. Думаю, политика клуба не изменилась", - добавил он.

Одним из стимулов вернуться на прежний уровень для Кокорина может стать возможность выступить за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет этим летом. Если ему удастся адаптироваться к условиям итальянского чемпионата, вполне возможно, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов забудет о его скандальном поведении за пределами поля.

За себя и Россию

Еще одной из задач Кокорина в "Фиорентине", о которой он, быть может, и не догадывается, - продвижение российского футбола в Европе. Алексей Миранчук пусть и не часто выходит в основном составе, но уже неплохо зарекомендовал себя в Италии, выступая за "Аталанту", хотя в последних матчах он не получал хорошую прессу.

Одним из лидеров "Монако" сейчас является Александр Головин. Такие переходы позволяют и другим европейским клубам иначе смотреть на российских игроков. Сейчас российский футбольный рынок ведущим чемпионатам практически не интересен, для них российский футболист - кот в мешке. Таланты европейские клубы ищут в Африке, на Балканах, в Латинской Америке. Россия же пока остается изгоем. Но если российские футболисты начнут проявить себя на высоком уровне, отношение поменяется и к их коллегам, которые сейчас играют в Российской премьер-лиге.

"Учитывая, что в "Спартаке" у него не сложилось по разным причинам, наверное, для него это шанс, - сказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы и болельщик "Спартака" Александр Жуков. - Итальянский чемпионат сильный, пожелаем ему удачи. Будем надеяться, что он не будет сидеть на лавке, Миранчук пока не много играет".

На пользу этот трансфер пойдет и "Спартаку". Московский клуб не только заработал на переходе (он оценивается в €3,5 млн), но и серьезно разгрузил зарплатную ведомость. Расставание с Кокориным в итоге должно покрыть все расходы "Спартака" на его трансфер, если верить информации о том, что футболист получил €2,5 млн в качестве бонуса за подписание контракта. И это немаловажно, учитывая, что красно-белым предстоит строить команду под руководством нового тренера - Доменико Тедеско уже объявил, что покинет клуб после окончания сезона.

Источник: ТАСС