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Задержали в Москве пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и Георгия Албурова

10:35 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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В интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января, в том числе на Пушкинской площади.

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Сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции

Как пояснил источник, они задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции.
Полиция задержала сотрудницу ФБК* ( официально признан иностранным агентом в России), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Также задержан сотрудник ФБК Георгий Албуров.

"Сотрудники полиции задержали Киру Ярмыш у нее дома", - рассказал собеседник агентства.

Примерно в это же время на Ленинградском вокзале полицейские встретили сотрудника ФБК Георгия Албурова, о чем он рассказал журналистам. Сотрудники доставили его в отделение.

Как пояснил ТАСС источник, сотрудники ФБК задержаны за призывы к участию в несанкционированной акции. Ранее сотрудники полиции задержали бывшего кандидата в Мосгордуму, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по аналогичному основанию.

Сама Ярмыш сообщила в своем Twitter, что со слов полицейских, на нее собираются составить два административных протокола: за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП) и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов (Статья 19.3 КоАП).

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января, в том числе на Пушкинской площади. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

ФБК* - официально признан иностранным агентом в России

Источник: ТАСС

задержали митинг оппозиционер протесты Георгий Албуров Кира Ярмыш
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