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На несогласованную с властями акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собрались выйти 3200 жителей Новосибирска. Что сказал об этом Анатолий Локоть?

11:35 22.01.2021 Фото: Мэрия Новосибирска
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Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-центре мэрии Новосибирска сегодня, 22 января, акция не согласована.

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Мэр Анатолий Локоть высказался об акции

Несанкционированное шествие в поддержку Навального запланировано на 23 января в Новосибирске. По данным группу в соцсети "Вконтакте", 3200 сибиряков присоединятся к шествию. Напомним, в 8 крупнейших городах Сибири планируются митинги, шествия и одиночные пикеты - в Красноярске, Омске и Томске. Правда, томские власти уже отказали в акции. Предполагается, что в Новосибирске шествие пройдет по Красному проспекту в сторону площади Ленина.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-центре мэрии Новосибирска сегодня, 22 января, акция не согласована:

- По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, уведомление о проведении публичного мероприятии не поступало.

Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об акции:

- Никаких заявок в мэрию не поступало. И подавать их в соответствии с российским законодательством уже поздно. Поэтому любые митинги или демонстрации, которые будут проводиться в этот день, будут незаконными акциями.

При этом он добавил, что не располагает информацией об усилении полицейского патрулирования в центре Новосибирска или подготовке каких-либо других специальных мер, направленных на недопущение акций протеста в предстоящую субботу.

Навальный в "Матросской тишине"

Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

Напомним, за участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 000 рублей, административный арест – до 30 суток.

акция несанкционированная шествие
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От редакции

Строго накажут на шествии?

Аноним, 22 января 2021 11:45
Мне все равно на Навального,но в современной россии как это принято говорить,заткнули всем рты те кого выбирал тот самый патриот- народМожно только клянчить 5000 р.чтобы с голоду не сдохнуть.Че ,конституцию приняли.
Кузя (домовёнок), 22 января 2021 12:19
Не пойму я наши власти!
Ну что было бы плохого, если бы разрешили акцию?
Ну вышли бы почитатели Алексея! Ну пообщались бы между собой! Ну помитинговали бы в рамках разумного!
И...
и разошлись бы по домам...
А при запрете - ну вы же сами знаете, что запретный плод сладок! - митингующие будут чувствовать себя единственными спасителями России, патриотами, борцами за свободу!!! Лишний шум, лишнее привлечение лишнего внимания...
Не пойму я наши власти...
Аноним, 22 января 2021 12:26
Страх!!Боятся собственной тени.
Аноним, 22 января 2021 12:37
- Никаких заявок в мэрию не поступало.
Их фсб перехватывает прямо из почтовых ящиков))
Аноним, 22 января 2021 12:47
К моему большому сожалению, работаю завтра(((((

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