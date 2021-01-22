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Привились от коронавируса 5806 человек в Новосибирской области

12:45 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вакцину регион получает регулярно, небольшими партиями, ее, сразу после поступления на склад, распределяют по медицинским учреждениям, в зависимости от количества прикрепленного населения.

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Вакцинация от коронавируса пока доступна не для всех

В регионе продолжается массовая вакцинация – против коронавируса привито уже почти шесть тысяч человек, развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики. О ходе прививочной кампании шла речь в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу 21 января.
Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на сегодняшний день от коронавируса привиты 5806 человек, двукратно – 2285 человек. «Работают 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в городе Новосибирске и 34 в районах области. Вакцинация происходит каждый день. В частности, вакцинировано 2164 медицинских работников и 1068 работников образовательных организаций. Для нас очень важное направление работы – вакцинация пациентов старше 60 лет. С ними взаимодействуем индивидуально. Работники медицинских учреждений первичного звена обзванивают их и приглашают на пункты вакцинации», – рассказал глава ведомства.

В настоящее время апробирована система записи на вакцинацию через Единый портал государственных услуг и колл-центры поликлиник. Министр также отметил, что сейчас дорабатывается возможность записи на вакцинацию через телефон 124 – эту работы планируется завершить в течение недели.

Вакцину регион получает регулярно, небольшими партиями, ее, сразу после поступления на склад, распределяют по медицинским учреждениям, в зависимости от количества прикрепленного населения. На выходных ожидается очередная поставка. В общей сложности с учетом препарата «Спутник V» и вакцины ЭпиВакКорона в регион поступили 15 142 дозы вакцины.

Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус массовая вакцинация пандемия
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