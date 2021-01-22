Предлагают сажать в тюрьму на шесть лет организаторов треш-стримов

А интернет-гигантам могут грозить штрафы в сотни миллионов рублей, если не заблокируют эфиры с демонстрацией насилия и издевательств над людьми.

Организаторов треш-стримов предлагают сажать в тюрьму на шесть лет

Власти должны получить полномочия направлять предписания крупнейшим интернет-платформам, согласно которым те обязаны отфильтровывать трансляции с демонстрацией изощрённых издевательств, несущие в себе угрозу здоровью и жизни людей. А тех, кто организует такие треш-стримы, набирающие миллионы просмотров, необходимо штрафовать не меньше чем на 300 тысяч рублей, а то и лишать свободы на срок от трёх до шести лет.

Такие поправки в законодательство готовят сенаторы во главе с председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым — работа начата по поручение спикера палаты регионов Валентины Матвиенко.

Эфиры через фильтр



Треш-стримы — зрелище не для нормального человека. А ненормальных в стране, судя по всему, в достатке. Так, 2 декабря 2020 года во время трансляции из подмосковного Раменского молодая девушка умерла в прямом эфире. Жуткая трагедия имела не менее чудовищное сопровождение — видео набрало более 20 миллионов просмотров.

Это уже не первый случай, когда треш-стримы заканчиваются смертельным исходом. В Новосибирске 31 декабря мужчина в прямом эфире покончил жизнь самоубийством, а в октябре прошлого года блогер нанёс участнице своего видео тяжёлые увечья. На других таких эфирах людей заживо закапывали в могилу, обливали зелёнкой, заставляли есть испорченные продукты. Уже известны факты, когда блогеры, которые получают за это щедрые премиальные от неизвестных спонсоров, буквально берут в рабство людей с психическими нарушениями, чтобы потом использовать их в своих бесчеловечных видео. Всё это, как правило, сопровождается грубой нецензурной бранью и порнографическими сценами.

Парламент России решил положить конец этим отвратительным забавам. На заседания Совета Федерации 16 декабря 2020 года спикер палаты регионов Валентина Матвиенко поддержала сенатора Алексея Пушкова, предложившего поработать над законодательными мерами по блокировке треш-стримов, а также над шагами, которые должны перекрыть им финансирование и ужесточить ответственность организаторов таких эфиров.

Часть предложений была готова к заседанию комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, которое прошло 20 января. Одно из них касается провайдеров и администрации соцсетей. «Мы должны ввести в законы нормы, чтобы предписывать интернет-платформам самим отфильтровывать треш-стримы с элементами насилия, издевательствами с угрозой здоровью и жизни людей», — заявил Алексей Пушков.

А если они не отреагируют, интернет-гигантов должен ждать такой штраф, который сможет больно ударить даже по самому тугому кошельку. В ЕС, например, за нарушение рекламного и антимонопольного законодательства готовы штрафовать на десятки миллионов евро, да и в России несколько лет назад Google оштрафовали за те же нарушения почти на четыреста миллионов рублей. В Совете Федерации не видят юридических препятствий, чтобы распространить этот опыт и на показ треш-стримов.

А вот организаторов бесчеловечных эфиров сенаторы предлагают наказывать по Уголовному кодексу. Как сообщил Алексей Пушков, в подготовленном им с коллегами законопроекте производство и создание подобных трансляций карается штрафом от 300 до 600 тысяч рублей либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы от трёх до шести лет.

Поставят блок

В Роскомнадзоре уже заявили, что поддерживают введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов. Также, как сообщил замруководителя ведомства Владимир Субботин, власти уже сейчас намерены сделать всё, чтобы продолжительность «жизни» таких эфиров стремилась к нулю — если трансляция и случилась, необходимо пресекать её дальнейшее распространение, так как подавляющее большинство зрителей смотрят её уже в записи.

По убеждению сенатора Александра Башкина, в России должна быть введена внесудебная блокировка ресурсов, которые транслируют треш-стримы или имеют их в контенте. Для этого нужно внести такие треш-эфиры в реестр информации, запрещённой к распространению в России, наряду с детской порнографией, информацией по изготовлению наркотиков или провоцирующей на самоубийство.

Также треш-стримы стоит отнести к тому контенту, который соцсети обязаны удалять со своих страниц — сенатор Ольга Ковитиди считает, что это должно происходить по аналогии с обязательной блокировкой групп и публикаций с экстремальными селфи от руферов и зацеперов. В своё время их дурной пример оказался не просто заразительным, но и смертельно опасным — тот же «зацепинг» унёс не одну молодую жизнь. И в этом смысле группы треш-стримеров совершенно логично приравнять к тем, кого соцсети обязаны удалять.

А сенатор Ирина Рукавишникова предложила изменить часть 1 статьи 63 УК РФ — в ней перечислены отягчающие обстоятельства при совершении уголовно наказуемого деяния. Статью, по мнению законодательницы, следует дополнить нормой, согласно которой трансляция в Интернете преступления — а практически каждый треш-стрим ими просто изобилует — должна считаться отягчающим обстоятельством. А значит, наказание будет строже. Эту поправку уже отправили на рассмотрение в силовые ведомства.

Целый блок инициатив сенаторов посвящён тому, как перекрыть финансирование треш-стримов. Одна из них — отслеживать денежные начисления во время прямых эфиров, и таким образом выводить спонсоров из тени, чтобы привлекать их к ответственности. А сенатор Сергей Берёзкин считает необходимым обязать банки блокировать счета, на которые поступают деньги для съёмок треш-стримов — по аналогии с блокировкой перечислений на экстремистскую деятельность.

Все эти идеи, как и другие предложения экспертов и законодателей в ближайшее время подготовят в виде пакета законопроектов — этим займётся специально созданная при Совете Федерации рабочая группа во главе с сенатором Алексеем Пушковым. Он пообещал, что о первых результатах журналисты узнают в ближайшее время.

Источник: pnp.ru