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Жертвы коронавируса: сколько пациентов умерло от ковида за сутки на 22 января

13:05 22.01.2021 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В больницы районов области госпитализированы 919 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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Еще 140 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 22 января в регионе зарегистрировано 31 034 случая COVID-19, в том числе у 1 757 детей. 28 089 человек выписаны с выздоровлением (+211 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 66 лет, 68 лет, 84 года, женщины в возрасте 55 лет, 67 лет, 70 лет,81 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 148 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 129 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 541.

В больницы районов области госпитализированы 919 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 155 161 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 651 житель региона, 90 100 человек сняты с меднаблюдения.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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