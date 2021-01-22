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Кто и когда станет новым директором управления образования в Бердске на смену Жанне Тузовой, ответили в мэрии

14:06 22.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кандидатура директора управления образования и молодежной политики согласовывается с Министерством образования Новосибирской области.

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Жанна Тузова стала директором детского сада

Почему уволилась директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова? Такой вопрос задала редакция «Курьер. Среда. Бердск» мэрии Бердска еще в конце 2020 года. Ответ на заданные вопросы редакция получила лишь 21 января.

Как выяснилось, директор «УоиМП» Жанна Тузова сама написала заявление об увольнении. Причина увольнения — «по собственному желанию». При этом Тузова уволена 28.12.2020 на основании постановления администрации Бердска № 3521.

Как уже известно, обязанности директора учреждения исполняет заместитель директора Михаил Каркавин. Отмечается, что у УОиМП при организации работы в период распространения коронавирусной инфекции сложностей не возникало.

- На основании постановления администрации города Бердска от 30.09.2019 № 3203 руководители организаций муниципальной формы собственности назначаются на должность и освобождаются от должности главой города Бердска, - гласит ответ администарции.

Назначение на должность руководителя может осуществляться:

1) по представлению заместителей главы администрации города Бердска;

2) в порядке самовыдвижения;

3) путем назначения руководителя из муниципального резерва управленческих кадров города Бердска без проведения конкурса;

4) путем проведения конкурса на право замещения вакантной должности руководителя.

Кандидатура директора управления образования и молодежной политики согласовывается с Министерством образования Новосибирской области.

- В случае принятия работодателем решения о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя организации, администрация города Бердска опубликует объявление о проведении конкурса в январе 2021

года, - отметили в мэрии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бывший начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова возглавила новый детский сад – «Светлячок». Это один из корпусов нашумевшего детского сада «Пчелка», в котором были трудности с отоплением.

директор управления образования Жанна Тузова мэрия
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Кто станет новым директором управления образования?

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