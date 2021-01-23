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Как коронавирус влияет на интимную жизнь, рассказал сексолог

03:00 23.01.2021 Фото: pxhere.com
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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук считает, что восстановление после COVID-19 может повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни.

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Восстановление после COVID-19 может повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Узнайте, влияет ли коронавирусная инфекция на репродуктивную систему.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук считает, что восстановление после COVID-19 может повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни. Как долго будет длиться восстановление, зависит от степени протекания вируса. Если человек столкнулся с обширным поражением легких, в таких случаях его реабилитация может продлится даже на полгода. Врач подчеркивает, что на этот срок могут ухудшится интимные отношения.

Сексолог Евгений Кульгавчук уверен, если заболевший перенес коронавирус в легкой форме, все равно есть риск, что это отразится на здоровье. Пациенту потребуется время, чтобы восстановить сосуды. Ссылаясь на многочисленные исследования, эксперт считает, что коронавирус может пагубно воздействовать на репродуктивную систему.

Для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал, — подчеркнул сексолог.
Но все же, по мнению специалиста, влияние коронавируса на репродуктивную функцию еще предстоит оценить. Правда, на сегодняшний день уже есть известные факты о негативном влиянии коронавуруса на выработку тестостерона.

Источник: ivona.bigmir.net

COVID-19 влияние интимная жизнь сексолог Евгений Кульгавчук
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