369 человека задержали на незаконных акциях в поддержку Навального в России. Из них 67 в Новосибирске

Это наибольшее число задержанных по всей стране. Читатели "Курьер. Среда. Бердск" сообщили о "подавлении" мобильного интернета в период несанкционированных митингов.

Девушка кричит: "Я ничего не делала, мне 17 лет"

По данным портала ОВД-инфо, на несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального по все России задержали 369 человек.

География обширна - от Владивостока до Москвы.

По информации ОВД-инфо, наибольшее число задержанных в Новосибирске - 67. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на незаконный митинг в центре Новосибирска собралось порядка 1500 человек. Хотя накануне власти предупреждали о незаконности массовых акций.

Стоит отметить, что сайт ОВД-инфо обваливается. Читатели "Курьер. Среда. Бердск", рассказали, что в течение субботы не открывался мобильный интернет не работал, соцсети не открывались, в частности Фейсбук и Твиттер. Вероятно, провайдер подавлял связь.