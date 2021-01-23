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369 человека задержали на незаконных акциях в поддержку Навального в России. Из них 67 в Новосибирске

17:54 23.01.2021 Фото: Скриншот с видео Ани Краснопёровой, The Insider twitter.com/IfSoAnn
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Это наибольшее число задержанных по всей стране. Читатели "Курьер. Среда. Бердск" сообщили о "подавлении" мобильного интернета в период несанкционированных митингов.

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По данным портала ОВД-инфо, на несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального по все России задержали 369 человек.

География обширна - от Владивостока до Москвы.

По информации ОВД-инфо, наибольшее число задержанных в Новосибирске - 67. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на незаконный митинг в центре Новосибирска собралось порядка 1500 человек. Хотя накануне власти предупреждали о незаконности массовых акций.

Стоит отметить, что сайт ОВД-инфо обваливается. Читатели "Курьер. Среда. Бердск", рассказали, что в течение субботы не открывался мобильный интернет не работал, соцсети не открывались, в частности Фейсбук и Твиттер. Вероятно, провайдер подавлял связь.

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