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Сколько детей задержали на незаконных митингах в поддержку Навального в России, рассказала омбудсмен Кузнецова: 70 только в Москве

13:11 24.01.2021 Фото: Команда Навального/телеграм
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Детей задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью, не случилось.

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Несогласованные акции прошли по всем крупным городам России

Около 300 несовершеннолетних было задержано на несанкционированных акциях в России, из них около 70 – в Москве, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке.

Она отметила, что эти цифры еще будут уточняться, за многими детьми уже приехали родители, и их отпустили домой.

Также омбудсмен сообщила, что некоторые дети, которых родители взяли с собой на несанкционированные акции, терялись в толпе.

"В регионах, где незаконные акции все-таки проходили, дети в основном пришли из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии. Детей задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось", – отметила Кузнецова.

Ранее она рассказывала, что во Владивостоке поставили "живой щит" из детей и из-за него взрослые бросали в полицейских дорожные конусы.

Жители многих городов России вышли в субботу на несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина".

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От редакции

Ваши дети интересуются протестами?

Аноним, 24 января 2021 13:37
НВР:
Нет их это не интересует.

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