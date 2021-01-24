Попала в реанимацию избитая полицейским на незаконной акции 23 января женщина. Смотрите видео

МВД объявило о проведении проверки этого эпизода. Жительница Питера спросила у полицейских, за что задерживают молодого человека. Сотрудник ОМОНа нанес ей удар в живот ногой.

Прокуратура уже начала проверку

Жительница Петербурга Маргарита Юдина, которую накануне с разбега ударил ногой в живот сотрудник полиции, получила серьёзную травму головы.

Она ударилась об асфальт, помощь Юдиной оказали очевидцы, а не силовики. Инцидент, который возмутил петербуржцев, попал на видео. По информации Telegram-канала Baza, за ночь состояние 54-летней женщины ухудшилось: она находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии.

МВД объявило о проведении проверки этого эпизода. Судя по видео, Юдина спросила у полицейских, за что задерживают молодого человека. После этого мужчина в шлеме и полной экипировке — его имя пока не называется — нанес ей удар в живот ногой. Женщина с криком упала на землю.

В Совете по правам человека при президенте России заявили, что не увидели нарушений во время задержаний участников митингов в поддержку Алексея Навального, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".