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Доставили 29 пострадавших на незаконных акциях 23 января в больницы Москвы

18:18 24.01.2021 Фото: Штаб Навального/телеграм
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Им оказали первую помощь, дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

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Грубые задержания в Москве начались уже спустя получаса от начала акции

23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет, сообщили в воскресенье в Мосгорздраве.

Ранее руководитель столичного Роспотребнадзора сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.

По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

-Департамент здравоохранения Москвы сообщает о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. Если вы почувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, - заявили в ведомстве.

больницы митинги пострадавшие протесты Роспотребнадзор
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