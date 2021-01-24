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Исчез 16-летний мальчик в Новосибирске. К поискам без вести пропавшего подключился СК

18:59 24.01.2021 Фото: Предоставлено СУ СКР по НСО
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23 января Денис Емельянов вышел из своего дома № 36/1 по улице Вертковской в Ленинском районе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Правоохранители просят помощи.

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Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Емельянова Дениса, 2004 года рождения

Следователи СКР по Новосибирской области устанавливают местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего, сообщила 24 января старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Емельянова Дениса, 2004 года рождения.

-По имеющейся информации, 23 января 2021 года подросток вышел из своего дома № 36/1 по улице Вертковской в Ленинском районе Новосибирска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - уточнила Кулешова.

Приметы мальчика: рост 172 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы тёмно-русые.

Был одет: чёрная длинная куртка с капюшоном, тёмно-синие брюки, чёрные ботинки, чёрный шарф. При себе имел черный рюкзак.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", к поиску без вести пропавшего подключились волонтеры новосибирского отряда "Лиза Алерт".

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения подростка.

-Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39, следователю следственного отдела: 8 (383) 301-28-19 либо «02» (с мобильного 102), - рассказала официальный представитель СК по Новосибирской области.

доследственная проверка местонахождение неизвестно подросток пропал Денис Емельянов Анастасия Кулешова
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От редакции

Найдется?

Аноним, 24 января 2021 19:06
Правоохренители только дубиной хорошо размахивают по мирному населению. И штаны пртирают за счёт того же народа.
Аноним, 24 января 2021 19:19
Найтись то найдется Только вот живым ли?Если написал записку в прошедшем времени,оставил ключ и телефон Мальчишки,ну что же вы делаете,ведь жизнь только-только начинается

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