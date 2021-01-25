Пособие на детей с 3 до 7 лет: Подписал ли Путин закон о повышенном пособии на детей 25 января и кому положены 12 000 рублей, стало известно

Заявление на повышенное пособие можно будет написать с 1 апреля 2021 года. Соцзащита пересчитает доходы семьи и решит, кто получит 50% от ПМ на ребенка, кто 75%, а кто 100%. Разницу в выплате доначислят в апреле этого года.

Пособие на детей получают практически все семьи в России

Рассчитывают на повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет практически все семьи с детьми в России. Напомним, новый вид поддержки для семей с детьми появился во многом благодаря коронавирусу в 2020-м году. Владимир Путин анонсировал новую выплату весной прошлого года. Было заявлено, что семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно могут рассчитывать на пособие в размере половины прожиточного минимума на ребенка. В целом по стране эта сума равна 5500 рублей. В Новосибирской области это 6 018 рублей. Важным критерием для назначения пособия стали доходы семьи. Они не должны превышать 1 размера прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Однако 5 января 2021 года Владимир Путин принял предложение министра труда и соцзащиты Антона Котякова о новой методике начисления повышенного размера пособия на детей от 3 до 7 лет. Новый подход назвали трехступенчатой системой, которую введут с 1 января 2021 года.

Стандартным размером пособия так и останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если же такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие также не выводит семью за черту бедности, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Заявление на повышенное пособие можно будет написать с 1 апреля 2021 года. Соцзащита пересчитает доходы семьи и решит, кто получит 50% от ПМ на ребенка, кто 75%, а кто 100%. Разницу в выплате доначислят в апреле этого года.